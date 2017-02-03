Мария Коломиец, как и большинство харьковчан, о медреформе знает поверхностно.
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Мария Коломиец, как и большинство харьковчан, о медреформе знает поверхностно.
Этого зверька, мару, часто называют патагонским зайцем из-за их внешнего сходства с ушастыми, манеры передвигаться и пугливости
Поездки по миру для них не просто отдых - это еще один способ духовного и культурного развития, уверяют участники проекта Yoga Travel
Победитель конкурса на памятный знак на площади Свободы был определен без привлечения прессы и особого шума
Из родного Шахтерска, в Донецкой области, рассказывает Наталья, уехала в 2014-м. Когда начался обстрел города, рассказывает она, им за считанные минуты пришлось собирать вещи
Почувствовать запах весны и разбудить байбака - этой традиции, которую придумали Харьковские журналисты вместе с биологами уже пошел тринадцатый год.
Александр Сысоев живет в доме по улице Славянской. В его квартире с начала отопительного сезона температура практически не поднимается выше девятнадцати градусов.
Валентина Юрьевна оформить субсидию решила только сейчас. Пока работала доход был больше, да и тарифы на коммунальные услуги полтора года назад были не настолько
Летучих мышек несколько дней назад там нашли жители многоэтажки, когда ремонтировали балкон
Пенсионерка Нина Дрокина рассказывает, в последнее время на приготовление пищи ей приходится тратить в два раза больше времени, чем раньше. Женщина подозревает, все дело в качестве газа
В середине января в соцсетях появились жалобы студентов областного медицинского колледжа.
В волонтерском пункте Харькова кипит работа по сбору вещей для жителей Авдеевки