Новый год уже на подходе, харьковчане готовятся к празднику
Топ-события
Новый год уже на подходе, харьковчане готовятся к празднику
Новый губернатор и старый мэр. Политическая жизнь Харькова в 2016 году хоть и ознаменовалась сменой областного руководства, сам принцип этого руководства не изменился
Эта порода была выведена селекционерам страны Восходящего солнца еще в средние века. Жили эти птицы в храмах и императорских дворцах. Породистый петушок не предназначен для супа
Астрологи обещают, несмотря на стихию огня и энергичность, петух удивит стабильностью - год пройдет без ощутимых взлетов и падений
Знаковый харьковский футбольный клуб "Металлист" не пережил 2016 год. Команда была лишена профессионального статуса из-за огромных долгов перед футболистами и персоналом
Трагическая авария произошла во вторник около 17.00 на Окружной в районе выезда с Салтовского шоссе
В одном из харьковских интернет - сообществ появился ролик, главный герой которого так называемый "зацепер", человек, который на ходу цепляется на трамваи, поезда и даже на поезд в метро
Дед Мороз и Снегурочка начали свои новогодние поздравления с первого этажа военного госпиталя, зашли в каждую палату, где лежат бойцы
Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения водителю внедорожника, который 27 декабря совершил два ДТП, в результате одного из которых погиб младенец
Харьковчанка Светлана Носач раньше часто эксперементировала с ингридиентами для салата "Оливье", чтобы добавить
Харьковчанка Виктория Соколова - двукратная чемпионка мира по традиционному карате, многократная чемпионка Украины. Она преподает в университете физкультуры и спорта, и воспитывает будущих каратистов, но при этом вынуждена жить в ужасных бытовых условиях. Известная спортсменка живет вместе с бабушкой в крошечной комнатке в общежитии по адресу Китаенко,6 и уже несколько десятков лет их дом просто забыт всеми коммунальными службами.
Этой ночью на улице Валентиновской горел киоск, а в селе Малиновка накануне в частном доме угорели двое людей. В ГСЧС говорят, что в обоих случаях причиной возгорания стала техническая неисправность.