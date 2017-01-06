Сумчанин Дмитрий Буйвал заканчивает последние приготовления своих учеников для фестиваля уличной культуры
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Сумчанин Дмитрий Буйвал заканчивает последние приготовления своих учеников для фестиваля уличной культуры
Шесть человек, в том числе - двое маленьких детей погибли в аварии под Чугуевом
Сегодняшний вечер, канун одного из самых значимых христианских праздников, даже те, кто не особо религиозен, стремятся проводить в кругу семьи, за праздничным столом, уставленным специально приготовленными блюдами
Улица Героев Труда - одна из основных транспортных артерий, ведущих на Салтовку. Накануне вечером на ней от съезда со спуска Жилярди и поворота с улицы Шевченко образовалась огромная пробка. Причиной тому - авария на мосту с участием аж семи автомобилей
На счету злоумышленника по меньшей мере одна собачья смерть. Ветеринары говорят, что после отравления собаку могут спасти только в клинике
Одна перекличка на улице, вторая уже в помещении. Это если повезет зайти. Сотни харьковчан с раннего утра приходят к офису департамента регистрации, чтобы закрыть свое ЧП.
Я мечтаю наконец-то получить черный пояс по айкидо,я мечтаю закончить школу, я мечтаю сдать ЗНО, я мечтаю стать актером,и встретить своих любимых актеров
Восемнадцать миллионов гривен. Именно такую сумму четверо человек, по данным прокуратуры, смогли похитить из областного бюджета.
Во время новогодних каникул и выходных самым популярным способом активного отдыха остается катание на лыжах, коньках и сноубордах
Напился и взял родителей в заложники. Инцидент произошел в одной из харьковских многоэтажек по переулку Зерновому. Соседи услышали крики и просьбы о помощи и вызвали копов.
Участок окружной от Алексеевки до Лоска на карте именуемый Лозовеньковским проспектом. В понедельник под утро здесь не разминулись
Mitsubishi Lancer и Audi Q7
Накануне, около восьми часов вечера, на одной из заправок на Московском проспекте горел автомобиль