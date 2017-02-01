 

Последние новости

Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском

01 февраля 2017 г. 21:02
5 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Правительство Польши планирует привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс". ... читать дальше

Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском

01 февраля 2017 г. 21:02
5 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Правительство Польши планирует привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс". ... читать дальше

Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью

01 февраля 2017 г. 20:49
57 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. ... читать дальше

Рынок акций Украины на первых торгах февраля сместился в "красну зону"

01 февраля 2017 г. 20:29
10 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,37% - до 865,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,14%, до 269,93 пункта. ... читать дальше

Украина vs Россия: стали известны даты слушаний в суде ООН

01 февраля 2017 г. 20:10
17 просмотров
Изображение (Оболжка): 
В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 9 марта 2017 года состоятся открытые слушания по иску Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. ... читать дальше

Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в международных организациях

01 февраля 2017 г. 19:55
14 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Стороны согласовали визит Владимира Гройсмана в Израиль  ... читать дальше

Харьковские оборонные предприятия получат больше 2 млрд грн по системе государственных гарантий

01 февраля 2017 г. 19:47
132 просмотра
Изображение (Оболжка): 
Танковый дрифт в исполнении Т-80 во дворе ремонтного завода - лишь проба сил перед испытаниями на полигоне. После капитального ремонта или реконструкции такую прокатку проходит каждая машина.
  ... читать дальше

Обстрел Ан-26 с «вышек Бойко»: в ВМС сказали, что самолет мог упасть

01 февраля 2017 г. 19:41
80 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Обстрел украинского военного самолета Ан-26 из района так называемых "вышек Бойко" в Черном море мог привести к катастрофе самолета ВМС. ... читать дальше

НБУ на 2 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,00

01 февраля 2017 г. 19:27
12 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Евро подорожал на 7 копеек  ... читать дальше

В Минске призвали немедленно полностью прекратить огнь в Донбассе до 5 февраля

01 февраля 2017 г. 19:07
28 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Контрактная группа призвала отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений.  ... читать дальше

Под Харьковом микроавтобус насмерть сбил пешехода

01 февраля 2017 г. 18:55
108 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Сегодня днем около 14-30 в районе посёлка Научный автомобиль Mercedes-Benz Sprinter сбил вышедшего на проезжую часть пешехода ... читать дальше

"Ребята, выходите": боевик рассказал, как попал в плен под Авдеевкой

01 февраля 2017 г. 18:52
188 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Украинские военные в районе Авдеевки удерживают занятые позиции, с которых отступили боевики, – так называемые "Алмаз-1" и "Алмаз-2".  ... читать дальше

У дома главаря "ДНР" Захарченко съехалось много грузовиков "КамАЗ" - журналист

01 февраля 2017 г. 18:36
424 просмотра
Изображение (Оболжка): 
По словам журналиста, вокруг дома много охраны.  ... читать дальше
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.