Долгой дорогой в школу никто не ходит, рассказывает 8-летняя Маша. Практически все ее друзья "срезают" свой маршрут, проходя через эти дворы, но сегодня учащимся пришлось потратить гораздо больше времени, из-за того, что как раз в это время здесь работала оперативно - следственная группа, а двор вообще был перегорожен