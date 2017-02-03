 

Последние новости

В третий раз все сначала. Дело Штепы передали Коминтерновскому суду

03 февраля 2017 г. 20:49
148 просмотров
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Сегодня Штепа - без обычного усиленного конвоя, в сопровождении лишь полицейских. Предварительное заседание по ее делу проводится уже с новыми судьями в Коминтерновском районном суде.
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На Рогани столкнулись Hyundai и ВАЗ - двое пострадавших

03 февраля 2017 г. 20:42
99 просмотров
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Сегодня около 16-30 на улице Роганской-101 не разминулись автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ 2115. ... читать дальше

Опубликован перехват разговора террориста "батальона "Гиви": жалуется на украинских морпехов

03 февраля 2017 г. 20:15
354 просмотра
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Волонтеры получили перехват телефонного разговора террориста из "батальона Гиви", который безуспешно пытается прорвать рубежи обороны украинской морской пехоты ... читать дальше

В 2016 году потребление газа в Украине сократилось на 2%

03 февраля 2017 г. 20:14
30 просмотров
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В 2016 году потребление природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом сократилось на 2% или на 0,6 млрд куб. м (с 33,8 до 33,2 млрд куб. м) ... читать дальше

В районе Лесопарка возле школы микроавтобус сбил девочку

03 февраля 2017 г. 20:01
239 просмотров
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Сегодня около 18-29 на улице Лесопарковской-1 под колеса автомобиля Volkswagen Transporter попала 13-летняя девочка. ... читать дальше

Лукашенко исключил размещение в Беларуси российской авиабазы

03 февраля 2017 г. 19:56
45 просмотров
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Беларусь считает, что размещение российской военной авиабазы на своей территории не является военной необходимостью ... читать дальше

Странная драка

03 февраля 2017 г. 19:36
79 просмотров
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Оригинальный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Торонто" и "Сент-Луисом" ... читать дальше

Медреформа в Украине: на что надеяться и чего бояться

03 февраля 2017 г. 19:29
275 просмотров
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Мария Коломиец, как и большинство харьковчан, о медреформе знает поверхностно.... читать дальше

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО с начала суток

03 февраля 2017 г. 19:24
15 просмотров
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Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения ... читать дальше

В Крыму продлили арест проукраинскому активисту Балуху

03 февраля 2017 г. 19:10
12 просмотров
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Суд в аннексированном Крыму продлил арест проукраинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта ... читать дальше

Элина Свитолина вышла в полуфинал Taiwan Open

03 февраля 2017 г. 19:08
29 просмотров
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Первая ракетка украинского тенниса представительница Харькова Элина Свитолина, посеяная под 1-м номером на турнире Taiwan Open, добралась до полуфинала ... читать дальше

Порошенко подписал закон об электронном билете на транспорте

03 февраля 2017 г. 19:04
103 просмотра
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Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте ... читать дальше

Почему в Харькове скользко

03 февраля 2017 г. 18:58
233 просмотра
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Cкользкая зима. Особенно если не чистить от  снега и льда дороги тротуары. Харьковчане жалуются, что в последние дни неимоверно скользко ходить, хотя легкие морозы и отсутствие осадков позволяли коммунальщикам облегчить жизнь пешеходам ... читать дальше
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