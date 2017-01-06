Улица Героев Труда - одна из основных транспортных артерий, ведущих на Салтовку. Накануне вечером на ней от съезда со спуска Жилярди и поворота с улицы Шевченко образовалась огромная пробка. Причиной тому - авария на мосту с участием аж семи автомобилей