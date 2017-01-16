Эта зима уже может записать на свой счет несколько жертв, провалившихся под лед. Спасатели говорят, что при проваливании под лед нужно не паниковать, а попытаться выбраться на толстый слой льда и не вставая на ноги, перекатиться на прочный участок, после чего вызвать медиков.