 

Последние новости

В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков

01 января 2017 г. 12:50
1 просмотр
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5614  о системе сбора и утилизации использованной тары ... читать дальше

Футболист донецкого "Шахтера" переходит из луганской "Зари" в стамбульский "Фенербахче"

01 января 2017 г. 12:47
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Полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", продолжит свою карьеру в турецком "Фенербахче".... читать дальше

Ким Чен Ын заявляет о подготовке к испытанию МБР

01 января 2017 г. 12:31
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к соотечественникам, что его страна готовится к проведению испытания межконтинентальной баллистической ракеты ... читать дальше

Facebook заблокировал аккаунт Санта Клауса

01 января 2017 г. 11:59
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Facebook заблокировал, а затем восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком насел... читать дальше

Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий

01 января 2017 г. 11:29
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Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка, серьезных ДТП на дорогах страны также не было.... читать дальше

Боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

01 января 2017 г. 11:03
10 просмотров
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Боевики за прошедшие сутки, осуществили 44 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.... читать дальше

39 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле

01 января 2017 г. 10:54
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39 человек погибли и 69 получили ранения - четверо из них находятся в критическом состоянии - в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, где праздновали Новый год.... читать дальше

Google и Facebook. Названы самые популярные мобильные приложения года

01 января 2017 г. 10:33
47 просмотров
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Новый список лучших приложений года, опубликованный 30 декабря, почти полностью состоит из мобильных приложений двух гигантов индустрии ... читать дальше

АТН поздравляет всех с Новым годом!

31 декабря 2016 г. 20:02
31 просмотр
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Команда АТН от всего сердца поздравляет Вас с Новым годом! ... читать дальше

В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тысяч правоохранителей

31 декабря 2016 г. 17:48
17 просмотров
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По Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприяти ... читать дальше

В Украине 2017 год определен годом Военно-Морских Сил, - Муженко

31 декабря 2016 г. 17:23
26 просмотров
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Также поставлена задача на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ ... читать дальше

Трамп "не дружит" с современной техникой – СМИ

31 декабря 2016 г. 16:49
145 просмотров
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Помощники Трампа никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от него. ... читать дальше

Вилкул поддерживает план Пинчука по выходу из кризиса

31 декабря 2016 г. 16:26
164 просмотра
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Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддерживает взгляды Виктора Пинчука о необходимости компромиссных действий для вывода Украины из кризиса и войны.... читать дальше
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