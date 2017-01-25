Екатерина Шевченко и Леонид Поляков - познакомились во время исполнения вальса в одном из танцевальных клубов Харькова
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Екатерина Шевченко и Леонид Поляков - познакомились во время исполнения вальса в одном из танцевальных клубов Харькова
Харьков вновь начало засыпать снегом. Сегодня с короткими перерывами он шел почти весь день, с утра до вечера. И как обычно стал испытанием для муниципальных служб
Руки на земле, и будто не чувствуют холода, харьковские пограничники отжимаются двадцать два раза в рамках всемирного флешмоба "22 Push-Up Challenge"
Гранаты, патроны к автомату Калашникова и бронебойные патроны, электродетонаторы к взрывным устройствам - настоящий арсенал следователи СБУ и представители прокуратуры обнаружили в домовладении одного из бывших работников местного самоуправления
В ближайшее время в Харькове могут начаться веерные отключения света. По словам энергетиков, долг двух коммунальных
Принимал металл, но перешел на производство и торговлю суррогатным алкоголем.
Каким должен быть памятник Героям Небесной сотни в Харькове. Из 21-го представленного варианта будет выбран наиболее идеальный и концептуальный. При этом высказаться может каждый харьковчанин. На Майдане во время революции достоинство погибло трое жителей нашего города.
Содержать свиней, говорит житель села Белаши Василий Поздняков, не сможет минимум полтора года, а то и два.
В управлении проще, и топлива потребляет в разы меньше. В ХПИ показали первую в постсоветском пространстве гидравлическую трансмиссию. Конструкторы говорят, что в 2017 году экономичные трансмиссии могут пойти в серию по цене в несколько раз ниже, чем зарубежные аналоги.
Смертельное ДТП на бульваре Ивана Каркача. В 7-45 внедорожник сбил девятилетнюю школьницу. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу в неположенном месте, однако кто виновен в ее смерти установит следствие
Пламя появилось в одном из гаражей кооператива "Дружба" после семи вечера, когда там находился хозяин
Возле админздания КП "Харьковводоканал" собралось около 100 человек. Все - работники компании "Харьковоблэнерго", говорят из-за хронических неплатежей предприятий -