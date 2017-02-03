 

Последние новости

В Люботине активисты заблокировали трассу "Харьков-Киев"

05 февраля 2017 г. 22:37
269 просмотров
Изображение (Оболжка): 
В Люботине активисты и местные жители заблокировали движение по трассе "Харьков-Киев" в знак протеста против закрытия местной больницы ... читать дальше

В Харькове водитель иномарки протаранил ВАЗ и скрылся

05 февраля 2017 г. 22:10
94 просмотра
Изображение (Оболжка): 
ДТП произошло сегодня, 5 февраля, на перекрестке улицы Динамовской и переулка Панинского. ... читать дальше

Ле Пен начала президентскую кампанию

05 февраля 2017 г. 21:28
12 просмотров
Изображение (Оболжка): 
В воскресенье, 5 февраля, лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обратилась с речью к сторонникам в Лионе, которым дала старт своей предвыборной кампании ... читать дальше

В районе ЮЖД столкнулись два трамвая - один человек госпитализирован

05 февраля 2017 г. 21:04
312 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Сегодня около 15-00 на кругу трамвая по улице Евгения Котляра столкнулись два трамвая 6 маршрута. ... читать дальше

Жестокость и трусость российского хоккеиста

05 февраля 2017 г. 20:43
124 просмотра
Изображение (Оболжка): 
Российский хоккеист "Колорадо" Никата Задоров "отличился" грязным приемом во время хоккейного матча и боязнью ответить по-мужски за свою грубость ... читать дальше

За сутки боевики 40 раз обстреляли силы АТО, по Авдеевке били из танков

05 февраля 2017 г. 20:29
9 просмотров
Изображение (Оболжка): 
В течение воскресенья, 5 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе в целом зафиксировано 40 вражеских обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения ... читать дальше

Красная карточка до выхода на поле

05 февраля 2017 г. 20:12
120 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Неприятностью завершилсь попытка выхода на замену футболиста австралийской команды "Мельбурн Сити" Тима Кэхилла. ... читать дальше

Элина Свитолина выиграла Taiwan Open

05 февраля 2017 г. 19:38
57 просмотров
Изображение (Оболжка): 
Украинская теннисистка, представляющая Харьков, Элина Свитолина стала на Тайване победительницей турнира  Taiwan Open категории  WTA International ... читать дальше

Отмена антироссийских санкций будет зависеть от поведения РФ в Украине – вице-президент США

05 февраля 2017 г. 19:13
35 просмотров
Изображение (Оболжка): 
США обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения РФ будет зависеть будущее санкций ... читать дальше

США обеспокоены ростом насилия на Донбассе

05 февраля 2017 г. 18:48
10 просмотров
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон встревожен ростом насилия на востоке Украины ... читать дальше

Трамп примет участие в майском саммите G7 в Италии

05 февраля 2017 г. 18:19
7 просмотров
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен принять участие в саммите Большой семерки (G7), который состоится в конце мая 2017 года в Италии, говорится говорится в сообщении на сайте правительства Италии ... читать дальше

В Пакистане при сходе лавины погибли 14 человек

05 февраля 2017 г. 18:11
15 просмотров
Изображение (Оболжка): 
По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода лавины на пять домов в отдаленном районе Читрал на севере Пакистана ... читать дальше

Бросок с центра площадки на 60 тысяч гривен

05 февраля 2017 г. 17:54
191 просмотр
Изображение (Оболжка): 
Украинский болельщик сорвал джек-пот в перерыве баскетбольного матча ... читать дальше
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.