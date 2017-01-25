В управлении проще, и топлива потребляет в разы меньше. В ХПИ показали первую в постсоветском пространстве гидравлическую трансмиссию. Конструкторы говорят, что в 2017 году экономичные трансмиссии могут пойти в серию по цене в несколько раз ниже, чем зарубежные аналоги.