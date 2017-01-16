Сообщение о пожаре в частном секторе Холодногорского района поступило к дежурному ГСЧС около полуночи
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Сообщение о пожаре в частном секторе Холодногорского района поступило к дежурному ГСЧС около полуночи
С просьбой предоставить убежище в Украине две женщины с маленьким ребенком прибыли пешком на автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" накануне.
Первокурсник электротехнического лицея Денис Мунтян на занятия и подработку добирается пешком. По дороге, говорит паренек, успевает и в снегу поваляться и споткнуться пару раз.
Харьковские студенты университета внутренних дел, будущие следователи и оперативники репетируют перед началом вертепного парада.
Эта зима уже может записать на свой счет несколько жертв, провалившихся под лед. Спасатели говорят, что при проваливании под лед нужно не паниковать, а попытаться выбраться на толстый слой льда и не вставая на ноги, перекатиться на прочный участок, после чего вызвать медиков.
Оспорить в суде проведение архитектурного конкурса, в ходе которого должен был быть определен автор или авторы памятного знака на площади Свободы, активистов вынудил скандал вокруг этого проекта.
Интенсивный снегопад, накрывший Харьков в конце прошлой недели к концу недели нынешней, по-прежнему является источником проблем для горожан.
Гражданин Израиля был задержан в харьковском аэропорту вечером 8 января, во время прохождения пограничного контроля.
С перепадами температуры от минусов в ночное время до нескольких градусов со знаком плюс днем, харьковчане стали все чаще и чаще поглядывать на огромные ледяные глыбы, нарастающие на карнизах, крыш
10 граммов зелья в сумке. Мужчину с "травкой" задержали накануне харьковские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка".
Возле здания апелляционного хозяйственного суда несколько десятков сотрудников "Харьковоблэнерго". Пикетчики возмущаются
Четверо преступников совершили нападение на предпринимателя в пригороде Харькова. Жертву выследили, и напали как раз в тот момент, когда мужчина выходил из дома.