Харьковчанка Виктория Соколова - двукратная чемпионка мира по традиционному карате, многократная чемпионка Украины. Она преподает в университете физкультуры и спорта, и воспитывает будущих каратистов, но при этом вынуждена жить в ужасных бытовых условиях. Известная спортсменка живет вместе с бабушкой в крошечной комнатке в общежитии по адресу Китаенко,6 и уже несколько десятков лет их дом просто забыт всеми коммунальными службами.