 

Последние новости

Тяжелейший нокаут

29 января 2017 г. 20:19
155 просмотров
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В Лас-Вегасе американский боксер Мигель Анхель Гарсиа отобрал пояс чемпиона WBC в лёгком весе у черногорца Деяна Златичанина, победив сокрушительным нокаутом ... читать дальше

Варгас и Берчельт устроили жесточайшую рубку в ринге

29 января 2017 г. 20:02
185 просмотров
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Рефери остановил бой, опасаясь за здоровье чемпиона мира   ... читать дальше

Потрясающий гол мастера исполнения штрафных ударов

29 января 2017 г. 19:45
204 просмотра
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В матче четвертого раунда Кубка Англии между лондонским "Челси" и "Бренфордом" бразилец Виллиан, игравший ранее за донецкий "Шахтер", забил потрясающий гол за "Челси" ударом со штрафного ... читать дальше

Украинские биатлонисты, завоевав "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону, отказались слушать российский гимн

29 января 2017 г. 19:15
336 просмотров
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На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.состоялась смешанная эстафета, победу в которой праздновали россияне, "серебро" завоевали норвежцы, "бронзу" - украинцы ... читать дальше

Приднестровье обвиняет Молдову в "психологическом давлении"

29 января 2017 г. 18:55
48 просмотров
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Руководство непризнанной республики Приднестровье возмущено действиями властей Молдовы относительно задержания чиновников республики, обвиняет Кишинев в "психологическом давлении" и грозит "усложне... читать дальше

Основатель Google пришел на митинг против Трампа

29 января 2017 г. 18:25
120 просмотров
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К протестующим в аэропорту Сан-Франциско присоединился Сергей Брин. ... читать дальше

Более 100 человек погибли за сутки в Йемене в ходе вооруженных столкновений

29 января 2017 г. 18:00
22 просмотра
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Бои идут между правительственными войсками и повстанцами-хуситами   ... читать дальше

Исторический прыжок. Двойное сальто назад на снегоходе

29 января 2017 г. 17:49
96 просмотров
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Спортсмен-экстремал из Швеции Даниэль Бодин совершил невероятный трюк, который еще никому не удавался - двойное сальто назад на снегоходе ... читать дальше

В Бельгии впервые в мире робот провел успешную операцию на глазах

29 января 2017 г. 17:40
36 просмотров
В Бельгиии впервые провели успешную операцию по лечению окклюзии вены сетчатки с помощью перспективного роботизированного устройства, сообщается на сайте Университетских больниц Лювена kuleuven.be.... читать дальше

Обмен заложниками фактически заблокирован с сентября - Геращенко

29 января 2017 г. 17:17
26 просмотров
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Россия ждет прихода к власти лояльных ей европейских лидеров и не хочет уходить из Донбасса, считает вице-спикер Рады.  ... читать дальше

Федерер выиграл Australian Open

29 января 2017 г. 17:09
47 просмотров
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Выдающийся швейцарский теннистис Роджер Федерер выиграл свой 18-й турнир серии "Большого шлема".  ... читать дальше

Наступление на Авдеевку не приведет к сдаче позиций ВСУ, - нардеп

29 января 2017 г. 16:55
185 просмотров
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Тетерук считает наступление на Авдеевку давлением на украинское общество и власть со стороны Кремля ... читать дальше

В Лондоне установят памятник принцессе Диане

29 января 2017 г. 16:40
26 просмотров
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С такой инициативой выступили сыновья покойной принцессы – принцы Уильям и Гарри. ... читать дальше
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