 

Последние новости

На Салтовке столкнулись Деу и ВАЗ - есть пострадавшие

09 января 2017 г. 22:56
1 просмотр
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Сегодня около 20-00 на пересечении улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцевне поделили дорогу автомобили ВАЗ 2109 и Деу Ланос. ... читать дальше

В Харькове в результате стрельбы пьяных парней по прохожим пострадал мужчина

09 января 2017 г. 21:29
97 просмотров
Информация о стрельбе по прохожим в Холодногорском районе поступила в полицию 9 января в 8:10 утра ... читать дальше

Смертник на грузовике въехал в полицеский пропускной пункт в Египте

09 января 2017 г. 19:19
67 просмотров
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Перед взрывом несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. ... читать дальше

Двое пешеходов с коляской сбиты на выезде из Харькова

09 января 2017 г. 18:39
546 просмотров
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Сегодня около 15-00 на окружной дороге в районе выезда из Харькова в направлении Чугуева автомобиль Ford Scorpio сбил двух пешеходов, шедших с коляской вдоль дороги.... читать дальше

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии

09 января 2017 г. 18:16
19 просмотров
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Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. ... читать дальше

На Харьковщине служебный пес нашел наркотики в хлебе

09 января 2017 г. 18:13
143 просмотра
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Наркотическое вещество перевозил гражданин Украины. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса «Мерседес» через пункт пропуска «Гоптовка» ... читать дальше

ООН перевела страны Балтии в субрегион "Северная Европа"

09 января 2017 г. 16:23
36 просмотров
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Ранее балтийские страны были частью Восточной Европы. ... читать дальше

На конкурс на должность главы Нацполиции Украины поступило 64 заявки - Аваков

09 января 2017 г. 15:18
64 просмотра
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Завершился прием заявок на консультативный конкурс на пост главы Национальной полиции Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. ... читать дальше

В Харькове четверо пьяных парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки

09 января 2017 г. 14:49
542 просмотра
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Инцидент произошел сегодня. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время патрулирования полицейские получили сообщение, что на улице Золочевской, 28 с 8 этажа многоэтажки неизвестные стреляют в людей ... читать дальше

Дочь экс-заместителя Кернеса попала в аварию

09 января 2017 г. 14:17
2150 просмотров
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ДТП с участием Hyundai Дарины Поповой произошло на спуске Веснина ... читать дальше

У боевиков "берут на карандаш" ездящих на подконтрольную Украине территорию

09 января 2017 г. 14:17
96 просмотров
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Боевикам «5-й омсбр 1-го АК ДНР» из числа местных жителей дано указание передать в штаб списки родственников, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию. ... читать дальше

В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол

09 января 2017 г. 13:06
88 просмотров
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Вчера в аэропорту Харькова пограничники обнаружили гражданина Израиля, который разыскивался за совершение уголовного преступления на территории Республики Польша ... читать дальше

Теракт в Египте: погибли пятеро полицейских

09 января 2017 г. 13:05
73 просмотра
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В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в городе Эль-Ариш в Северном Синае погибли пятеро полицейских, еще 10 человек ранены, включая трех гражданских. ... читать дальше
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