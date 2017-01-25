 

Последние новости

Под Харьковом чиновники "распилили" землю

26 января 2017 г. 15:58
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Дергачевская местная прокуратура направила в Арбитражный суд области иск об отмене разрешения на разработку проекта землеустройства с целью дальнейшего предоставления участка в аренду в Краснокутском районе ... читать дальше

Балтийский циклон принесет в Украину снег и потепление

26 января 2017 г. 15:50
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Из-за перемещения порции влажного воздуха с Балтики почти по всей стране выпадет снег, и морозы ослабеют. ... читать дальше

СБУ провела обыск в доме у священника, который организовывал крестный ход

26 января 2017 г. 15:36
11 просмотров
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Обыск проводили у протоиерея Виктора Земляного   ... читать дальше

Деньги за операцию не считаются взяткой врачу – юрист

26 января 2017 г. 15:23
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Деньги, переданные пациентом врачу за проведение операции или консультации, с точки зрения норм законодательства не являются взяткой, в отличие от денег, заплаченных за действия, не связанные с про... читать дальше

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% годовых

26 января 2017 г. 15:10
9 просмотров
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Нацбанк стремится снизить инфляционные риски ... читать дальше

Очередной судья по делу Штепы отказался вести процесс

26 января 2017 г. 14:59
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Заявлено ходатайство прокуратуры по поводу смены судьи Ежова. Прокуратура ссылается на то, что в отношении Ежова открыто уголовное производство по факту содействия террористической организации.... читать дальше

Исследователям удалось вырастить орган одного животного в теле другого

26 января 2017 г. 14:58
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Японские исследователи сумели вырастить здоровую поджелудочную железу мыши в теле крысы. Об этом сообщает Naked Science.... читать дальше

В Крыму при задержании татар произошла потасовка

26 января 2017 г. 14:45
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Местные жители пытались противостоять ФСБшникам. ... читать дальше

Самый большой снежный лабиринт на 2,5 тысячи квадратных метров построили в Польше

26 января 2017 г. 14:32
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Даже строители пользуются картами, чтобы там не заблудиться ... читать дальше

Гонтарева: доля российских банков на украинском рынке снизилась в 1,7 раза

26 января 2017 г. 14:19
10 просмотров
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В течение последних лет доля российских банков на украинском рынке уменьшилась в 1,7 раза – с 15% до 8,8%.  ... читать дальше

В Харьковской области во время пожара женщина отравилась угарным газом

26 января 2017 г. 14:10
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25 января в 14:57 произошел пожар в жилом доме барачного типа в г.Чугуев на ул.Карбишева,1. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.... читать дальше

СБУ заблокировала выплаты пенсий умершим гражданам с территории "ЛНР"

26 января 2017 г. 14:06
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Служба безопасности Украины заблокировала выплаты пенсий умершим гражданам с территории самопровозглашенной "Луганской народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.... читать дальше
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