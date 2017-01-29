Почти 600 гектаров городской земли стоимостью 8 миллиардов гривен ушли в частные руки, в том числе руки крупных застройщиков в течение последних десяти лет.
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Почти 600 гектаров городской земли стоимостью 8 миллиардов гривен ушли в частные руки, в том числе руки крупных застройщиков в течение последних десяти лет.
Активист Артем Гайдук, вооружившись спиртом и тряпкой, отмывает памятник Ивану Сирко от красной краски. Сегодня ночью неизвестные облили ею памятный знак в честь кошевого атамана
Колонна, еще одна колонна, две колонны вместе, фонтан и горшок. 29 проектов представлены на суд зрителей и профессионального жюри в Доме архитекторов - они, по задумке авторов, могут занять место Ильича на площади Свободы
Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили при получении неправомерной выгоды 30-летнего старшего оперуполномоченного одного из ОП ГУ Нацполиции в области
На мраморной табличке золотыми буквами высечены имена четырех выпускников ВУЗа. Святослав Горбенко, Владислав Ковалев, Мирослав Мысла и Эдуард Ушаков погибли на Донбассе в четырнадцатом и шестнадцатом годах
Сокращение сотрудников или неполный рабочий день. О таких последствиях резкого повышения минимальной зарплаты в два раза с начала года заговорили и работодатели
Частный сектор Новобаварского района. Улица Клавдии Шульженко. Работает тяжелая техника и полтора десятка специалистов аварийной службы водоканала.
По версии следствия прибыльный бизнес по реализации наркотических веществ в Харькове - так называемых "спайсов" организовали четверо мужчин - возрастом от 25 до 40ка лет.
Роман Похил - четверокурсник Академии Нацгвардии. На плацу он отрабатывает навыки командира взвода вместе со своими подчиненными.
Отключить горячую воду и даже подавать тепло по графику коммунальники пообещали после того, НАК "Нефтегаз Украины" включило КП "Харьковские тепловые сети" в число крупнейших должников Украины.
Екатерина Шевченко и Леонид Поляков - познакомились во время исполнения вальса в одном из танцевальных клубов Харькова
Харьков вновь начало засыпать снегом. Сегодня с короткими перерывами он шел почти весь день, с утра до вечера. И как обычно стал испытанием для муниципальных служб