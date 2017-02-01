Летучих мышек несколько дней назад там нашли жители многоэтажки, когда ремонтировали балкон
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Летучих мышек несколько дней назад там нашли жители многоэтажки, когда ремонтировали балкон
Пенсионерка Нина Дрокина рассказывает, в последнее время на приготовление пищи ей приходится тратить в два раза больше времени, чем раньше. Женщина подозревает, все дело в качестве газа
В середине января в соцсетях появились жалобы студентов областного медицинского колледжа.
В волонтерском пункте Харькова кипит работа по сбору вещей для жителей Авдеевки
Сильные морозы, говорят синоптики, в основном накрыли северовосточные регионы Украины - Сумскую, Луганскую, Донецкую и Днепропетровскую области, а Харьковщину можно назвать эпицентром.
О том, что он уже или пока не адвокат Анатолий Тарасенко сообщил сам в своем видеоборащении.
Сегодня прокуратура повторно пыталась отстранить патрульных Артема Нетикова и Владимира Тарадая от должностей, подав апелляции на решения Червонозаводского суда.
Волонтер Надежда Пинхасова - в день свадьбы очень волнуется. Ей привычнее куда - то спешить, кому-то помогать, собирать вещи, продукты и общаться с бойцами, чем отвечать на вопрос журналистов.
Украинские пенсии, согласно международным исследованиям, на данный момент являются одними из самых низких в Европе
Почти 600 гектаров городской земли стоимостью 8 миллиардов гривен ушли в частные руки, в том числе руки крупных застройщиков в течение последних десяти лет.
Активист Артем Гайдук, вооружившись спиртом и тряпкой, отмывает памятник Ивану Сирко от красной краски. Сегодня ночью неизвестные облили ею памятный знак в честь кошевого атамана
Колонна, еще одна колонна, две колонны вместе, фонтан и горшок. 29 проектов представлены на суд зрителей и профессионального жюри в Доме архитекторов - они, по задумке авторов, могут занять место Ильича на площади Свободы