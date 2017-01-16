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Убили и устроили пожар, чтобы скрыть улики. Подобности ЧП в Холодногоском районе

16 января 2017 г. 19:50
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Сообщение о пожаре в частном секторе Холодногорского района поступило к дежурному ГСЧС около полуночи ... читать дальше

Штаб АТО: враг продолжил обстрелы на всех направлениях

16 января 2017 г. 19:46
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Сегодня боевики 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО. ... читать дальше

НБУ на 17 января ослабил курс гривны к доллару до 27,72

16 января 2017 г. 19:33
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Евро подешевел на 13 копеек  ... читать дальше

В сети появилось новое видео с места авиакатастрофы под Бишкеком

16 января 2017 г. 19:10
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На месте катастрофы нашли 31 погибшего и 9 фрагментов тел.  ... читать дальше

Трамп не смог блеснуть знаниями имен глав ЕС, вместо этого рассказал о звонке "приятного парня" по ту сторону Атлантики

16 января 2017 г. 18:51
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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью европейским изданиям перепутал председателя Евросовета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.  ... читать дальше

Нацбанк дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд грн

16 января 2017 г. 18:32
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Общая сумма монетизации ОВГЗ для "Привата" в данный момент составляет 27,2 млрд грн.  ... читать дальше

Повышение проезда в метро. Так уж бедствует КП?

16 января 2017 г. 18:20
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Объявления о том, что проезд в наземном и подземном электротранспорте может подорожать, появилась на выходных в вагонах и на станциях, причем со ссылкой не на руководство коммунального предприятия,... читать дальше

Российские беженки на украинской границе. Две женщины с маленьким ребенком попросили убежища в Украине

16 января 2017 г. 18:16
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С просьбой предоставить убежище в Украине две женщины с маленьким ребенком прибыли пешком на автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" накануне. ... читать дальше

В Харькове троллейбус №1 временно изменит маршрут

16 января 2017 г. 18:08
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Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко - на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Танкопия – будет запрещено с 17 по 19 января ежедневно с 9:30 до 14:30 ... читать дальше

Геращенко заявляет о блокировании представителями ОРДЛО вопроса об освобождении заложников

16 января 2017 г. 18:01
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Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКР) Ирина Геращенко заявляет о блокировании представителями ОРДЛО вопроса об освобождении заложников. ... читать дальше

В Норвегию прибыли 300 морпехов из США

16 января 2017 г. 17:59
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В понедельник, 16 января, 300 морских пехотинцев из США прибыли в Норвегию ... читать дальше

В Харькове рецидивист пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

16 января 2017 г. 17:50
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для рецидивисту, который пытался заставить 16-летнюю девушку удовлетворить его половую страсть ... читать дальше

В оккупированном Крыму проведут молебен "о развитии курортов"

16 января 2017 г. 17:45
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На Крещение, 19 января, во всех храмах оккупированного Крыма пройдут молебны о сохранении и развитии курортов и благополучном проведении курортного сезона ... читать дальше
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