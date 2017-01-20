 

Последние новости

Toyota отправила Деу на обочину - ДТП на Тракторостроителей

21 января 2017 г. 23:13
68 просмотров
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Авария произошла сегодня около 16-10 - на проспекте Тракторостроителей-1б столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Деу Сенс. ... читать дальше

В США правозащитники запустили кампанию за импичмент Трампа

21 января 2017 г. 20:42
54 просмотра
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Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США Дональда Трампа ... читать дальше

Драка во время матча и виртуальные рукопожатия после финальной сирены

21 января 2017 г. 20:17
35 просмотров
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Скандальным получился матч двух американских баскетбольных студентческих команд «Сиена Сэйнтс» и «Райдер Бронкс».... читать дальше

Покушение на нардепа: СБУ обнародовала переговоры исполнителей преступления

21 января 2017 г. 20:17
194 просмотра
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Согласно деталям переговоров, которые опубликованы на YouTube-канале СБУ, объект преступления – украинский парламентарий ... читать дальше

Боевики 21 раз нарушили режим тишины, большинство обстрелов - на Мариупольском направлении

21 января 2017 г. 20:15
6 просмотров
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В Донбассе в течение субботы, 21 января, российско-оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины ... читать дальше

Британской больнице пришлось судиться с отказывающимся выписываться пациентом

21 января 2017 г. 19:47
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Пациент больницы в графстве Норфолк на востоке Англии более двух лет занимал койку, отказываясь выписываться. Выселить его удалось только через суд ... читать дальше

На сайте Белого дома будут публиковать зарплаты администрации Трампа

21 января 2017 г. 19:46
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На новом сайте Белого дома появился раздел, в котором будут размещать информацию о зарплатах его сотрудников ... читать дальше

Отстранен спортивный комментатор, назвавший Винус Уильямс "гориллой"

21 января 2017 г. 19:43
118 просмотров
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Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису своего комментатора Дага Адлера... читать дальше

Буллит, при котором шайба не коснулась льда

21 января 2017 г. 19:28
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В рамках хоккейного шоу "Матч всех звехд КХЛ" был забит весьмо оригинальный буллит ... читать дальше

В Узбекистане освободили около 40 тысяч заключенных по амнистии

21 января 2017 г. 19:22
23 просмотра
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В Узбекистане постановлением об амнистии было освобождено около 40 тысяч заключенных, сообщает Интерфакс-Казахстан ... читать дальше

В Шполе двое мужчин утонули в выгребной яме

21 января 2017 г. 18:50
123 просмотра
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В пятницу, 20 января, в Шполе (Черкасская область) двое мужчин утонули в выгребной яме ... читать дальше

Бывший футболист харьковского "Металлиста" сменил один казахский клуб на другой

21 января 2017 г. 18:41
29 просмотров
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Полузащитник Артем Касьянов, чьим последним клубом в Украине бул харковский "Металлист", нашел себе новое место работы ... читать дальше

В Харькове пьяная ссора закончилась стрельбой

21 января 2017 г. 18:31
199 просмотров
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ЧП произошло сегодня, около 17:00 на троллейбусной остановке по проспекту Александровском, 75 ... читать дальше
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