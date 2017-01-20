Как сообщают на официальном сайте Харьковской обладминистрации, соответствующее строительство сейчас действительно приостановлено в связи
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Как сообщают на официальном сайте Харьковской обладминистрации, соответствующее строительство сейчас действительно приостановлено в связи
Пьяные водители, оштрафованные пешеходы и повышение доверия харьковчан к полиции. Харьковские патрульные подвели итоги 2016 года
Патрульный Василий Маркович был жестоко избит в начале декабря. Парень как раз возвращался ночью домой, и был одет не в форменную
"Фельдман Экопарк" провел презентацию международных проектов
Развитие промышленности, особое внимание медицине, а также ремонт и строительство ряда объектов в области. Такие основные приоритеты
Окунуться в источник в Саржином Яру Сергей Соколов приезжает ежегодно, в течение последних десяти лет.
Досудебное следствие по делу харьковских копов, Владимира Тарадая и его напарника, подозреваемых в превышении служебных полномочий, продолжается.
Старый дом - коммуналка на Фейербаха. В ночь на среду жильцы проснулись от того, что услышали хлопок, будто взорвалась петарда
Два года назад в зоне АТО произошел один из самых циничных терактов - из системы "Град" был расстрелян автобус с мирными жителями, который подъезжал к украинскому блокпосту
Газа в двух подьездах этой пятиэтажки по улице Дудинской нет уже неделю, рассказывают жильцы, а вытяжки в квартирах печники зацементировали.
Владимир Тарадай в апреле 2016 года вместе с напарником приехал на вызов - поступил сигнал о драке между соседями
Долгой дорогой в школу никто не ходит, рассказывает 8-летняя Маша. Практически все ее друзья "срезают" свой маршрут, проходя через эти дворы, но сегодня учащимся пришлось потратить гораздо больше времени, из-за того, что как раз в это время здесь работала оперативно - следственная группа, а двор вообще был перегорожен