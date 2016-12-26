 

Астрономы зафиксировали шесть новых "сигналов инопланетян"

26 декабря 2016 г. 16:37
Источник: Зеркало недели
194 просмотра

Ученые зафиксировали шесть новых быстрых радиоимпульсов, которые иногда связывают с активностью инопланетной цивилизации. Все шесть импульсов исходят из одного региона космоса – из созвездия Возничего, сообщает ScienceAlert.

Ранее исследователи считали, что радиовслески являются единичными событиями, которые образуются в случайных регионах пространства. Вместе с тем, в марте этого года ученые зафиксировали 10 импульсов, которые были образованы в одном регионе космоса. Теперь же исследователи зафиксировали еще шесть "сигналов инопланетян", которые образовались в том же регионе.

По мнению исследователей, обнаружение 16 быстрых радиовсплесков в одном и том же регионе поможет им установить природу их происхождения. Первый быстрый радиоимпульс был зафиксирован в 2007 году. Он был чрезвычайно мощным, но продлился лишь несколько миллисекунд. В дальнейшем ученые зафиксировали множество новых импульсов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.