Астрономы зафиксировали шесть новых "сигналов инопланетян"

Ученые зафиксировали шесть новых быстрых радиоимпульсов, которые иногда связывают с активностью инопланетной цивилизации. Все шесть импульсов исходят из одного региона космоса – из созвездия Возничего, сообщает ScienceAlert.

Ранее исследователи считали, что радиовслески являются единичными событиями, которые образуются в случайных регионах пространства. Вместе с тем, в марте этого года ученые зафиксировали 10 импульсов, которые были образованы в одном регионе космоса. Теперь же исследователи зафиксировали еще шесть "сигналов инопланетян", которые образовались в том же регионе.

По мнению исследователей, обнаружение 16 быстрых радиовсплесков в одном и том же регионе поможет им установить природу их происхождения. Первый быстрый радиоимпульс был зафиксирован в 2007 году. Он был чрезвычайно мощным, но продлился лишь несколько миллисекунд. В дальнейшем ученые зафиксировали множество новых импульсов.