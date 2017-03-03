 

АТО: боевики обстреляли 17 населенных пунктов, один военный ранен

03 марта 2017 г. 19:55
Источник: Укринформ
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С начала суток в районе проведения антитеррористической операции зафиксированы 62 обстрела боевиков, один украинский военный был ранен.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО. 

"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Лебединское, а из 120-миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Широкино. Также по Широкино неоднократно вели огонь БМП боевиков. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вели огонь по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригоровке. По Водяному и Новотроицкому стрелял и снайпер", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении из минометов боевики обстреливали Катериновку, Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов - Крымское.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по Авдеевке, шахте Бутовка, Пескам, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.

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