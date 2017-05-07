Безумное празднование победы в четвером английском дивизионе

Футболисты английского "Портсмута" добились повышения в классе, выйдя из четвертого по силам дивизиона в третий. Радости фанов не было предела.

Как только прозвучал финальный свисток в матче "Портсмута" с "Челтенхэмом", зафиксировавший победу "Портсмута" 6:1 и повышение в классе, болельщики, заполнившие трибуны стадиона "Фраттон парк" выбежали на поле и стали безумствовать.

Футболисты "Портсмута" отпраздновали успех вместе со своими фанами.

"Портсмут" стал победителем второй английской лиги и вышел в первую. Следующие рубежи - Чемпионшип и Премьер-Лига.