Боевики обстреляли позиции военных под Крымким из артустановок "Пион"

От разрыва снаряда повреждена линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское.

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении, применили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 "Пион" калибра 203 мм.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

От разрыва снаряда была повреждена линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское.

"Обстрел производился с направления населенного пункта Стаханов, расположенном на временно неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.2С7 "Пион" (индекс ГАБТУ - объект 216) - советская 203-мм самоходная гаубица артиллерии резерва. 2С7 "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км.

За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения десять военнослужащих.