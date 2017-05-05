Боевики обстреляли позиции военных под Крымким из артустановок "Пион"

05 мая 2017 г. 19:38
Источник: Левыый берег
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От разрыва снаряда повреждена линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское.

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении, применили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 "Пион" калибра 203 мм.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

От разрыва снаряда была повреждена линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское.

"Обстрел производился с направления населенного пункта Стаханов, расположенном на временно неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.2С7 "Пион" (индекс ГАБТУ - объект 216) - советская 203-мм самоходная гаубица артиллерии резерва. 2С7 "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км.

За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения десять военнослужащих.

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