 

Центр в огне: горела пивоварня на Лермонтовской

03 марта 2017 г. 17:58
Автор: Артур Рязанов
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Первые сообщения о пожара в центре города появились в соцсетях после одинадцати часов вечера. Харьковчане выкладывали фото и видео и сообщали - горит пивоварня "Старгород", на улице Лермонтовской. Огонь практически сразу охватил крышу здания, а дым был виден за несколько кварталов от места событий. На ликвидацию пожара сразу же выехали четыре автоцистерны и одна автолестницу.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит кровля, деревянная конструкция обрешетки чердачного помещения на площади 270 кв. метров

Учитывая интенсивность пожара спасатели сразу же потребовали подмогу  - для борьбы с огненной стихией была отправлена дополнительная техника. Но даже несмотря на это, им понадобилось около двух часов, чтобы справиться с пожаром.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Эвакуировано 68 человек персоналом до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших, жертв и пострадавших нет

На месте работала оперативная группа спасателей и следственно-оперативная группа полиции, подсчитываются убытки и проводятся экспертизы. Именно эксперты, после завершения всех исследований и должны назвать точную причину пожара. Но в ГСЧС сомневаются, что огонь возник по чьему -то злому умыслу, и хотя сейчас  отрабатывается несколько версий, основная из них -  это неисправность проводки.

Видео: 

Центр в огне: горела пивоварня на Лермонтовской- 03.03.2017

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