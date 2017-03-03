Центр в огне: горела пивоварня на Лермонтовской

Первые сообщения о пожара в центре города появились в соцсетях после одинадцати часов вечера. Харьковчане выкладывали фото и видео и сообщали - горит пивоварня "Старгород", на улице Лермонтовской. Огонь практически сразу охватил крышу здания, а дым был виден за несколько кварталов от места событий. На ликвидацию пожара сразу же выехали четыре автоцистерны и одна автолестницу.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит кровля, деревянная конструкция обрешетки чердачного помещения на площади 270 кв. метров

Учитывая интенсивность пожара спасатели сразу же потребовали подмогу - для борьбы с огненной стихией была отправлена дополнительная техника. Но даже несмотря на это, им понадобилось около двух часов, чтобы справиться с пожаром.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Эвакуировано 68 человек персоналом до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших, жертв и пострадавших нет

На месте работала оперативная группа спасателей и следственно-оперативная группа полиции, подсчитываются убытки и проводятся экспертизы. Именно эксперты, после завершения всех исследований и должны назвать точную причину пожара. Но в ГСЧС сомневаются, что огонь возник по чьему -то злому умыслу, и хотя сейчас отрабатывается несколько версий, основная из них - это неисправность проводки.