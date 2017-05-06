Четыре страны продлят санкции за угрозу целостности Украины

Четыре страны присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении ограничительных мер за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2017 года. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

"Этими мерами являются замораживание активов и запреты на поездки в отношении лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в заявлении.

Отмечается, что к санкциям присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

"Они будут обеспечивать соответствие их национальной политики настоящему решению Совета", - говорится в тексте.