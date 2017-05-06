Четыре страны продлят санкции за угрозу целостности Украины

06 мая 2017 г. 18:08
Источник: Лига
60 просмотров

Четыре страны присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении ограничительных мер за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2017 года. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

"Этими мерами являются замораживание активов и запреты на поездки в отношении лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в заявлении.

Отмечается, что к санкциям присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

"Они будут обеспечивать соответствие их национальной политики настоящему решению Совета", - говорится в тексте. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.