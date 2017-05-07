Декорацией номера O.Torvald стала большая голова

07 мая 2017 г. 15:20
Источник: КП в Украине
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Поскольку выступление наших O.Torvald мы увидим уже в финале, 13 мая, расскажем вам немножечко подробностей. Итак, декорацией номера рокеров на сцене стала большая стальная голова, которая размещена в центре сцены (см. фото). Ее миссия – световые проекции. После первой репетиции на сцене МВЦ лидер группы Женя Галич рассказал, в чем истинный смысл такого художественного решения, которое, кстати, многие считают стильным.

- Все проблемы начинаются с головы. Все люди на этой планете начинают анализировать все происходящее головой, а нужно анализировать сердцем. Этой постановкой мы хотели показать, что все человеческие проблемы начинаются с головы. И мы эту голову во время своего выступления очищаем, - говорит Галич.

Помимо этого, фронтмен O.Torvald рассказал и о цели их пребывания на "Евровидении".

- Мы понимаем, что отличаемся форматом от других участников и чувствуем себя белыми воронами. Но все, что есть у нас внутри, мы стараемся отдать людям. Неважно, насколько другие отличаются от тебя на конкурсе, важно, есть ли тебе что сказать слушателю. А нам есть, что сказать, - говорит Галич. - Мы хотим показать, что Украина в этом году представлена ​​людьми, которые приехали из маленького городка, которые начинали играть в гараже и их мечта о большой сцене осуществилась. Я хочу пожелать каждому найти в нашей стране вдохновение.

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