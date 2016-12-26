 

Доктора Лизу хотят канонизировать - глава СПЧ

26 декабря 2016 г. 11:17
Источник: Корреспондент.net
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Михаил Федотов, глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека, допустил канонизацию Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе Ту-154 над Черным морем.

"Я убежден, что в лице доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован, как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нес миссию добродетели и совершенно не напрасно", - заявил Федотов в эфире Национальной службы новостей.

"Она всю свою жизнь посвятила защите прав человека, защите человека от унижений, от болезней и страданий. ... кормила бомжей, одевала их. Лечила, заботилась. Она заботилась о детях Донбасса, вывозила их оттуда под огнем, раненых, больных, прикрывая своим телом от пуль. Сейчас она летела в Сирию для того, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была ее очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать", - пояснил глава СПЧ РФ.

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