Домой, оккупанты: Прага встретила Ночных волков акцией протеста

В центре Праги вчера несколько человек вышли на акцию против приезда в Чехию россиян из пропутинского клуба байкеров Ночные волки, которые накануне 9 мая традиционно устраивают мотопробег. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На Вацлавской площади их встретила демонстрация протеста, участники которой перекрыли проезжую часть сидячим пикетом. Полиция освободила улицу для проезда байкеров.

В акции протеста участвовало более 50 человек. Демонстранты с флагами Украины, ЕС, США и НАТО скандировали: "Домой, оккупанты!", "Чемодан, вокзал, Россия!" и "Свободу крымским татарам!".

На площади был установлен огромный вертикальный баннер с фотомонтажом, изображающим президента РФ Владимира Путина с "гитлеровскими" усиками.

Группа байкеров появилась на площади в сопровождении машины с российскими флагами.