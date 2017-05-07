Домой, оккупанты: Прага встретила Ночных волков акцией протеста

07 мая 2017 г. 13:10
Источник: Лига
263 просмотра

В центре Праги вчера несколько человек вышли на акцию против приезда в Чехию россиян из пропутинского клуба байкеров Ночные волки, которые накануне 9 мая традиционно устраивают мотопробег. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На Вацлавской площади их встретила демонстрация протеста, участники которой перекрыли проезжую часть сидячим пикетом. Полиция освободила улицу для проезда байкеров.

В акции протеста участвовало более 50 человек. Демонстранты с флагами Украины, ЕС, США и НАТО скандировали: "Домой, оккупанты!", "Чемодан, вокзал, Россия!" и "Свободу крымским татарам!".

На площади был установлен огромный вертикальный баннер с фотомонтажом, изображающим президента РФ Владимира Путина с "гитлеровскими" усиками.

Группа байкеров появилась на площади в сопровождении машины с российскими флагами.

Видео: 

"Домой оккупанты" Прага встречает Ночных Волков

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.