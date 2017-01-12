Alphabet закрывает проект по раздаче интернета с беспилотников

Американский холдинг Alphabet решил закрыть проект Titan, который занимался разработкой беспилотников для раздачи интернета.

В компании посчитали, что более рентабельно для этих целей использовать стратостаты проекта Loon. В заявлении холдинга говорится о том, что "мы закончили разработку беспилотных летательных аппаратов для раздачи интернета. На данном этапе экономические и технические возможности проекта Loon показывают более перспективные результаты с точки зрения подключения сельских районов и отдаленных частей мира".

Разработка проекта Titan велась с 2014 года, а первый прототип беспилотника был представлен в 2015 году. Длина беспилотника Solara 50 составляет 15 метров, а размах крыла — 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.