 

Alphabet закрывает проект по раздаче интернета с беспилотников

12 января 2017 г. 15:29
Источник: Зеркало недели
60 просмотров

Американский холдинг Alphabet решил закрыть проект Titan, который занимался разработкой беспилотников для раздачи интернета.

В компании посчитали, что более рентабельно для этих целей использовать стратостаты проекта Loon. В заявлении холдинга говорится о том, что "мы закончили разработку беспилотных летательных аппаратов для раздачи интернета. На данном этапе экономические и технические возможности проекта Loon показывают более перспективные результаты с точки зрения подключения сельских районов и отдаленных частей мира". 

Разработка проекта Titan велась с 2014 года, а первый прототип беспилотника был представлен в 2015 году. Длина беспилотника Solara 50 составляет 15 метров, а размах крыла — 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.

Видео: 

Titan Aerospace Solara 50

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.