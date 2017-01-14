 

Американские физики охладили объект до рекордной температуры

14 января 2017 г. 17:53
Источник: Корреспондент
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Ученые американского Национального института стандартов и технологий охладили мембрану до одной пятой квантового минимума, что раньше считалось невозможным, сообщает Science Alert.

Мембрану из алюминия размером 20 микрометров в диаметре и 100 нанометров толщиной охладили до температуры в 360 микрокельвинов. Таким образом, ученые добились самой низкой из температур, полученных в лабораториях с помощью лазеров.

"Это гораздо холоднее, чем любой природный объект в любой точке Вселенной", - отметил один из исследователей, Джон Тойфель.

При обычном охлаждении до сверхнизких температур возникает предел квантового обратного действия. Так называют ситуацию, когда измерение достигнутой сверхнизкой температуры разогревает охлажденный объект. Поэтому физики измеряли не температуру мембраны, а уровень колебаний ее боковых креплений.

Теоретически технология позволяет так снизить температуру, что она достигнет абсолютного нуля. На основе новой техники охлаждения можно создавать более чувствительные оптические и механические сенсоры, а также более надежные квантовые компьютеры.

"Датчики станут более чувствительными. Вы сможете хранить информацию дольше. Если использовать этот подход в квантовом компьютере, вы сможете получить результат без искажений", - добавил Джон Тойфель.

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