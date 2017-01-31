Американский астроном создал видео движения экзопланет вокруг молодой звезды

Астроном Джейсон Вонг (Jason Wang) из Калифорнийского университета в Беркли спроектировал видео, которое демонстрирует движение экзопланет вокруг молодой звезды HR 8799. Об этом сообщает Many Worlds.

Исследователь воспользовался данными прямых наблюдений с 2009 по 2016 год из обсерватории Кека, что позволило создать это видео. На нем можно увидеть, как изменяют свое положение четыре экзопланеты. Небесные тела не успевают совершить полный оборот вокруг звезды, так как период вращения самого близкого к HR 8799 гиганта составляет 40 лет, а самого дальнего - 400 лет. Несмотря на то, что видео составлено из семи отдельных снимков, движение объектов по орбитам кажется очень равномерным. Для этого Вонг использовал специальный компьютерный алгоритм, который на основе данных о вращении планет автоматически заполнил "пустоты" между кадрами.

Особенность переменной звезды HR 8799, расположенной в 129 световых годах от Солнца в созвездии Пегаса в том, что вокруг нее вращается целых четыре экзопланеты. Все планеты представляют собой гиганты с массой, больше Юпитера в 10 раз. Это первая обнаруженная планетная система с несколькими компонентами.

Наблюдая за системами, похожими на HR 8799, исследователи надеются лучше понять, как планеты образуются и эволюционируют, а также выяснить, как развивалась Солнечная система.

"Очень трудно вернуться на миллиарды лет назад и "перемотать" время в Солнечной системе. Гораздо проще наблюдать за молодыми звездами, для того, чтобы изучить процессы формирования планет", - комментирует новость Вонг.