 

Android-устройства украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

14 января 2017 г. 10:24
Источник: РБК-Украина
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Специалисты Департамента киберполиции Украины выявили новый банковский троян, ворующий данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android. Об этом говорится на официальном сайте департамента.

Распространяется данный вирус на территории Украины, а также Беларуси и других стран СНГ.

"Стоит отметить, что данный троян быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс. и по словам специалистов с каждым днем их количество увеличивается приблизительно на 30-40 тысяч", - отмечают в киберполиции.

Вирус распространяется, маскируясь под популярные приложения, такие как "ВКонтакте", "Одноклассники", Pokemon Go, Telegram и другие. Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы и запускает его. Далее запущенный файл выкачивает с управляющего сервера основную часть зловредного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких зловредных файлов. В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данным браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

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