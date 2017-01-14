Android-устройства украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

Специалисты Департамента киберполиции Украины выявили новый банковский троян, ворующий данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android. Об этом говорится на официальном сайте департамента.

Распространяется данный вирус на территории Украины, а также Беларуси и других стран СНГ.

"Стоит отметить, что данный троян быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс. и по словам специалистов с каждым днем их количество увеличивается приблизительно на 30-40 тысяч", - отмечают в киберполиции.

Вирус распространяется, маскируясь под популярные приложения, такие как "ВКонтакте", "Одноклассники", Pokemon Go, Telegram и другие. Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы и запускает его. Далее запущенный файл выкачивает с управляющего сервера основную часть зловредного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких зловредных файлов. В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данным браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.