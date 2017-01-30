 

Apple лишила пользователей возможности проверить iPhone на кражу

30 января 2017 г. 14:23
Источник: Зеркало недели
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Компания Apple лишила пользователей возможности проверки подержанного iOS-устройства по IMEI или серийному номеру на отсутствие блокировки на сайте iCloud.

Компания удалила страницу iCloud Activation Lock, а ссылки на нее исчезли из документации службы поддержки Apple.

Ранее на сайте поддержки Apple можно было найти сообщение о том, что перед покупкой подержанных iPhone, iPad или iPod touch необходимо проверить их статус Activation Lock и убедиться в том, что устройство готово для использования и не было украдено. Но 24 января этот текст был удален компанией Apple, а теперь и сам сервис больше недоступен. При этом других способов узнать до покупки, что устройство не заблокировано, попросту не существует.

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