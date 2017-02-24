Apple откроет свой новый административный комплекс в апреле

Компания Apple планирует открыть свой новый административный комплекс (campus) Apple Park в США в апреле. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

В новый комплекс, расположенный в штате Калифорния, общей площадью свыше 700 тыс.квадратных метров будут переведены 12 тыс. сотрудников в течение полугода с момента открытия. При этом работы по строительству зданий и парковок продолжатся до лета.

В компании отметили, что новое здание будет одним из самых энергоэффективных комплексов в мире, так как будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии. На территории комплекса будет открыт театр со зрительным залом на 1 тыс. мест, который будет назван в честь основателя компании Стива Джобса.

Кроме того, комплекс будет включать в себе открытый для посетителей центр с Apple Store и кафе, а также фитнес-зал и беговые дорожки для сотрудников, и обширную парковую зону.