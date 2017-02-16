Apple выпустит шоу о разработчиках приложений

Компания Apple запускает телевизионное шоу собственного производства, которое получило название Planet of the Apps.

Как сообщает The Verge, его идея состоит в том, что разработчики приложений для iOS будут представлять свои идеи и бороться за призовой фонд в 10 миллионов долларов. Шоу во многом будет напоминать "Голос страны": четыре наставника будут выбирать приложения, которые смогут бороться за приз.

В роли наставников выступят рэпер will.i.am, актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба, а также гендиректор крупного рекламного агентства VaynerMedia Гари Вайнерчук. Первый этап шоу получил название Еscalator pitch: каждый разработчик должен будет "продать" свое приложение членам жюри за минуту, находясь на эскалаторе, который медленно опускает их на землю. Если приложение нравится членам жюри, разработчик имеет право выбрать, в команду кого из них он попадет, после чего начинается работа над продуктом.

По словам представителей Apple, шоу будет выпущено уже весной и будет доступно эксклюзивно на Apple Music.