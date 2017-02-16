 

Apple выпустит шоу о разработчиках приложений

16 февраля 2017 г. 8:18
Источник: Зеркало недели
1 просмотр

Компания Apple запускает телевизионное шоу собственного производства, которое получило название  Planet of the Apps.

Как сообщает The Verge, его идея состоит в том, что разработчики приложений для iOS будут представлять свои идеи и бороться за призовой фонд в 10 миллионов долларов. Шоу во многом будет напоминать "Голос страны": четыре наставника будут выбирать приложения, которые смогут бороться за приз.

В роли наставников выступят рэпер will.i.am, актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба, а также гендиректор крупного рекламного агентства VaynerMedia Гари Вайнерчук. Первый этап шоу получил название Еscalator pitch: каждый разработчик должен будет "продать" свое приложение членам жюри за минуту, находясь на эскалаторе, который медленно опускает их на землю. Если приложение нравится членам жюри, разработчик имеет право выбрать, в команду кого из них он попадет, после чего начинается работа над продуктом. 

По словам представителей Apple, шоу будет выпущено уже весной и будет доступно эксклюзивно на Apple Music.

Видео: 

Apple Music — Planet of the Apps — New Series, Coming Soon

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.