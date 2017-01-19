Археологи обнаружили в Израиле крепость времен царя Соломона

Археологи обнаружили в долине Тимна в Израиле руины крепости времен царей Соломона и Давида. В частности, исследователям удалось обнаружить стойла для ослов, что указывает на высокоразвитую структуру охраны и значимость торговли с дальними поселениями. О находке исследователи сообщили в The Journal of Archaeological Science: Reports.

Крепость располагается неподалеку от медеплавильных лагерей царя Соломона и датирована примерно Х веком до нашей эры. По словам исследователей, в те времена медь была редким материалом и противостояние за нее приводило к военным конфликтам.

Судя по укреплениям крепости, царь Соломон жил во времена серьезных военных угроз и нестабильности. На то, что в те годы велась торговля с удаленными регионами, указал также анализ палок, которыми погоняли скот – на них были следы растений, свидетельствовавшие о том, что животных кормили высококачественным сеном и виноградным жмыхом, которые явно доставлялись со Средиземноморья.