Британский Гвардеец исполнил мечту маленького фаната охранников королевы. Об этом сообщает Mashable.

Перед входом в Виндзорский замкок в Великобритании, один из королевских гвардейцев заметил маленького мальчика, одетого в свой собственный гвардейский костюм.

Малыш приветствовал проезжающих и проходящих мимо, изображая королевского гвардейца.

Вместо положенного марша, охранник подозвал мальчика к себе и быстро сфотографировался со своим маленьким "клоном", чем привел мальчика в полный восторг.

Трогательное видео разместила в Instagram пользовательница Jie Feng.