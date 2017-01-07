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07 января 2017 г. 12:58
Источник: Украинские новости
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Британский Гвардеец исполнил мечту маленького фаната охранников королевы. Об этом сообщает Mashable.

Перед входом в Виндзорский замкок в Великобритании, один из королевских гвардейцев заметил маленького мальчика, одетого в свой собственный гвардейский костюм.

Малыш приветствовал проезжающих и проходящих мимо, изображая королевского гвардейца.

Вместо положенного марша, охранник подозвал мальчика к себе и быстро сфотографировался со своим маленьким "клоном", чем привел мальчика в полный восторг.

Трогательное видео разместила в Instagram пользовательница Jie Feng.

 

 

#windsorcastle 萌吐奶

Видео опубликовано Jie Feng (@joanna___feng)

 

 

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