Частная компания собрала необходимые средства для полета на Луну

Частная компания Moon Express получила 20 миллионов долларов в последнем раунде финансирования и собрала необходимые средства для организации первого полета на Луну. Как сообщает The Verge, на данный момент компании удалось собрать 45 миллионов долларов. Как заявляют представители компании, необходимые средства были получены от частных компаний.

"Теперь у нас есть все ресурсы для того, чтобы попасть на Луну. Наша основная цель состоит в том, чтобы расширить социальное и экономическое влияние людей на Луну, самый неисследованный восьмой континент, а также начать новую эру доступных лунных исследований для студентов, ученых и других заинтересованных лиц", заявил СЕО компании Боб Ричардс.

Moon Express планирует запустить на спутник Земли аппарат Moon Express's MX-1E, который займется исследованием поверхности Луны и сделает ее снимки. Аппарат будет доставлен на орбиту с помощью экспериментальной ракеты Electron.

