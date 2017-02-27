 

Чешские дикие кабаны оказались радиоактивными

27 февраля 2017 г. 9:23
Источник: Зеркало недели
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Дикие кабаны, мясо которых считается деликатесом в Чехии, оказались радиоактивными. Как сообщает The Verge, наличие в их мясе радиоактивных изотопов  является отголоском аварии на Чернобыльской АЭС.

Как подчеркивает издание, определить по внешнему виду кабана влияние радиоактивных веществ на его организм невозможно, но его мясо является опасным для употребления в пищу. Кабаны становятся радиоактивными из-за того, что поедают грибы – ложные трюфели, которые растут в лесах.

Грибы накапливают радиоактивный изотоп цезия-137, который осел в почве шумавских холмов после Чернобыльской катастрофы. Из 614 животных, мясо которых прошло ветеринарный контроль с 2014 по 2016 годы, почти у половины уровень радиации оказался выше установленного предела.

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