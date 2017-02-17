 

Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры

17 февраля 2017 г. 11:06
Источник: Интерфакс-Украина
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Марк Цукерберг намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook.

В ночь на пятницу он опубликовал программное обращение к пользователям, озаглавленное "О строительство мирового сообщества" (Building Global Community).

"Наша работа в Facebook - помочь людям оказывать максимальное положительное влияние, при этом минимизируя сферы, где технологии и социальные СМИ могут усилить разобщенность и изоляцию", - считает М.Цукерберг.

Его манифест стал неожиданностью для пользователей соцсети и отраслевых экспертов. Последние месяцы Facebook часто критиковали как площадку, которая используется для распространения вводящих в заблуждение новостей.

По мнению аналитиков, М.Цукерберг меняет стратегию Facebook и позицию компании. Ранее она была пассивным инструментом, объединяющим людей, теперь же ее роль может возрасти.

"Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", - констатировал основатель Facebook. В этой связи М.Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул М.Цукерберг.

Его обращение было выстроено вокруг пяти главных тем: готовность прийти на помощь в рамках сообщества, безопасность, информированность, гражданская активность и возможности участия и развития для всех.

В частности, говоря о распространении информации, М.Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам) и распространения фейковых новостей.

По мнению создателя Facebook, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных.

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