 

Цукерберг показал прототип перчаток виртуальной реальности

13 февраля 2017 г. 8:25
Источник: Корреспондент
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Основатель Facebook Марк Цукерберг похвастался новым способом взаимодействия с виртуальной реальностью - перчатками от связанного с соцсетью бренда Oculus.

Он разместил фотографии из поездки в научно-исследовательскую лабораторию Facebook в Редмонде, штат Вашингтон, где работают над созданием новых интерфейсов для VR, пишет The Verge.

"Мы работаем над новыми способами, позволяющими привнести руки в виртуальную и дополненную реальности. С этими перчатками вы можете рисовать, печатать на виртуальной клавиатуре, и даже бросать паутину, как Человек-паук", - написал Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг не поделился техническими характеристиками перчаток виртуальной реальности или примерными сроками появления на рынке коммерческого продукта на основе нынешнего прототипа.

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