 

Цукерберга хотят устранить от управления Facebook

07 февраля 2017 г. 15:35
Источник: Корреспондент.net
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Часть акционеров Facebook выступает за то, чтобы исключить Марка Цукерберга, основателя компании, из совета директоров. За исключение Цукерберга из управляющего совета директоров выступает группа инвесторов, являющихся членами правозащитной общественной организации SumOfUs, сообщает ITC

Сама организация позиционирует себя как интернет-сообщество, которое воздействует на мировые корпорации с целью их привлечения к ответственности по ряду глобальных проблем, включая глобальные изменения климата, нарушения прав трудящихся, дискриминацию в разных ее проявлениях, нарушения прав человека, коррупцию и корпоративный захват власти.

Они убеждены, что независимый человек лучше справится с этой ролью, "обеспечив нужный контроль за руководством компании, улучшив корпоративное управление и утвердив более ясный план действий для акционеров".

В предложении говорится, что приход независимого человека в совет директоров повысит стоимость акционерного капитала. Кроме того, этот шаг "восстановит необходимый баланс власти между CEO и советом директоров, а также поспособствовать установлению эффективного руководства".

Отмечается, что SumOfUs беспокоят возможные негативные последствия, а точнее потенциальное снижение стоимости акций из-за того, что слишком много своего рабочего времени Марк Цукерберг проводит вне компании.

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