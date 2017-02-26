 

Для угощения номинантов на Оскар приготовят более 50 блюд

26 февраля 2017 г. 13:34
Источник: Украинские новости
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Уже в этот вечер, 26 февраля, в Лос-Анджелесе состоится вручение главной кинопремии года "Оскар". После вручения золотых статуэток голливудские звезды отправятся на Губернаторский бал, где их будут ждать праздничные блюда и напитки.

Специальное меню для главной вечеринки сливок кинематографа представит неизменный шеф Губернаторского бала Вольфганг Пак. Знаменитый австрийский шеф-повар и ресторатор будет отвечать за сытость звезд кинематографа уже в 23-й раз, пишет "Новое время".

Для 89-й церемонии награждения Оскар Вольфганг Пак создаст более 50 различных блюд, среди которых изысканный закрытый пирог с курицей и черными трюфелями; запеченная паста с сыром и копченым лососем; ребра Вагью в марокканских специях с пармезаном; тако с корнем таро, креветками, манго, авокадо и соусом айоли; гноччи с тушеными грибами и муссом из кешью; корн-доги из лобстера; попкорн с золотой пылью и многое другое.

Чтобы накормить около 1500 человек – номинантов Оскара с семьями – для закусок, основных блюд и десертов Вольфганг Пак будет использовать свежие местные ингредиенты и экологически чистые морепродукты.

Вольфганг Пак сообщил журналистам, что меню праздничного вечера угодит как мясоедам, так и вегетарианцам, а на создание некоторых блюд шеф-повара вдохновило многообразие фильмов, номинированных на Оскар в этом году.

Из напитков на Губернаторском балу будут представлены шампанское Piper-Heidsieck, калифорнийское вино от Фрэнсиса Форда Копполы и коктейли на основе виски Hilhaven Lodge.

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