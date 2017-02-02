Древние микроорганизмы были способны к фотосинтезу – ученые

Ученые заявили о том, что способностью к фотосинтезу обладали даже первобытные микроорганизмы. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications. В

ходе исследования ученые изучили Methanospirillum hungatei – один из видов архей, который, как предполагалось ранее, существовал до появления фотосинтеза. Вместе с тем, исследователи обнаружили у него гены, аналогичные тем, которые отвечают за способность к фотосинтезу.

Анализ ферментов, синтезируемых этими генами, и изучение метаболических процессов, протекающих в организме, позволили обнаружить поглощенный углекислый газ. Оказалось, что Methanospirillum hungatei использует простейший механизм, аналогичный тому, который используется при фотосинтезе для создания углеводов.

Новое открытие поможет разобраться в эволюционных корнях фотосинтеза, а также может быть использовано для улучшения функции фотосинтеза у злаков, что повысит урожайность, или для создания биотоплива.