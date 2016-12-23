 

Джоан Роулинг пишет две новые книги

23 декабря 2016 г. 9:19
Источник: 112.UA
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Британская писательница Джоан Роулинг работает над двумя новыми книгами, сообщает The Telegraph.

В Twitter у автора поттерианы спросили, когда выйдет новый роман. Роулинг ответила, что в буквальном смысле работает над этим.

По словам писательницы, готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг исключила роман о Ньюте Саламандере – герое вселенной "Гарри Поттера" и фильма "Фантастические твари и где они обитают", но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы.

Отметим, в июле Роулинг говорила, что "с Гарри покончено".

Представители писательницы комментариев пока не предоставили.

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