Джоан Роулинг пишет две новые книги

Британская писательница Джоан Роулинг работает над двумя новыми книгами, сообщает The Telegraph.

В Twitter у автора поттерианы спросили, когда выйдет новый роман. Роулинг ответила, что в буквальном смысле работает над этим.

По словам писательницы, готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг исключила роман о Ньюте Саламандере – герое вселенной "Гарри Поттера" и фильма "Фантастические твари и где они обитают", но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы.

Отметим, в июле Роулинг говорила, что "с Гарри покончено".

Представители писательницы комментариев пока не предоставили.