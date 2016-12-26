 

Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность

26 декабря 2016 г. 17:27
Источник: 112.UA
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Британский певец греческого происхождения Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность. Об этом сообщает ITV.
Как оказалось, Майкл был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих значительных тратах на помощь другим.

В частности ведущий Ричард Осман рассказал, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение. Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти 15 тысяч.

Также сообщается, что в 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

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