Эксперты рассказали, где лучше жить в будущем

Американские геофизики установили регионы, в которых на фоне глобального потепления будут лучшие условия для жизни в будущем. Полный текст исследования был опубликован в научном издании Climatic Change, о чем сообщается на сайте Принстонского университета.

Согласно расчетам ученых, в последующие годы в число регионов с мягким климатом войдут северные и горные районы США, Северная Европа, страны, расположенные на Британских островах, южные участки Латинской Америки и Океании, а также Северо-Восточная Азия.

В этих регионах увеличится количество дней с благоприятными погодными условиями, в среднем, на 10-15 суток.

При этом ученые понимают под "хорошими условиями для жизни" температуру воздуха от 18 до 30 градусов Цельсия, среднесуточные осадки менее миллиметра, а также температуру точки росы ниже 20 градусов Цельсия.

В то время, как в северных и средних широтах планеты климат улучшится, в Африке и Юго-Восточной Азии он станет хуже - влажнее и жарче.

Кроме того, тяжелее придется жителям северных и центральных регионов Латинской Америки, где на 10-15 дней с благоприятной погодой будет меньше к 2100 году.