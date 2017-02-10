 

ESA опубликовало видео электрических ураганов Земли из космоса

10 февраля 2017 г. 9:24
Источник: Зеркало недели
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Европейское космическое агентство (ESA) представило видео, на котором можно увидеть электрические ураганы, которые проносятся над Землей. Как отмечается на сайте агентства, на видео попали электрические разряды в верхних слоях атмосферы, такие как "красные спрайты", "эльфы" и "феи".

Видео было снято астронавтом Андреасом Могенсеном с помощью самой чувствительной камеры МКС еще в 2015 году. Вместе с тем, национальный космический институт Дании опубликовал результаты исследований этих голубых вспышек, возникающих на высоте около 18 километров, только сейчас. Самой длинной оказалась вспышка, которая протянулась на 40 километров.

Видео: 

Andreas Mogensen captures gigantic lightning from the International Space Station

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