ESA опубликовало видео электрических ураганов Земли из космоса

Европейское космическое агентство (ESA) представило видео, на котором можно увидеть электрические ураганы, которые проносятся над Землей. Как отмечается на сайте агентства, на видео попали электрические разряды в верхних слоях атмосферы, такие как "красные спрайты", "эльфы" и "феи".

Видео было снято астронавтом Андреасом Могенсеном с помощью самой чувствительной камеры МКС еще в 2015 году. Вместе с тем, национальный космический институт Дании опубликовал результаты исследований этих голубых вспышек, возникающих на высоте около 18 километров, только сейчас. Самой длинной оказалась вспышка, которая протянулась на 40 километров.