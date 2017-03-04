 

Евровидение 2017: за две недели продано почти 18 тысяч билетов

04 марта 2017 г. 17:47
Источник: Зеркало недели
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За две недели продаж на песенный конкурс "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве, продано почти 18 тысяч билетов, сообщает UA:Перший.

За первую неделю было продано 12 тысяч билетов, а за вторую – еще почти шесть тысяч. При этом наибольшей популярностью пользуются третья генеральная репетиция финала конкурса (Grand Final Dress Rehearsal 3), на нее продано 4614 билетов. На финал же конкурса продано 2415 тысячи билетов.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.

Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев. На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса. Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.
 

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