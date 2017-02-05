 

Евровидение: первые финалисты отбора на конкурс

05 февраля 2017 г. 17:19
Источник: Интерфакс - Украина
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В Киеве прошел первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017. Согласно сообщению на официальной Facebook-странице конкурса, по решению жюри в финал вышли группа Сальто Назад и певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа "Сальто Назад" получила 8 баллов от членов жюри.

Следующие полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на Евровидении, определится в финале – 25 февраля.

В составе жюри были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко.

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