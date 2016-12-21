 

Facebook запустил групповые видеозвонки в своем мессенджере

21 декабря 2016 г. 9:27
Источник: РБК-Украина
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Социальная сеть Facebook запустила групповые видеозвонки в своем приложении Messenger, сообщает Searchengines.

Новая функция будет доступна для устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. В видеочате могут принимать участие до 50 пользователей одновременно, при этом видеть можно не больше 6 человек за раз.

Остальные участники могут слушать и отвечать с помощью текстовых сообщений, стикеров, эмодзи и GIF-изображений. Для того, чтобы воспользоваться функцией нужно установить последнюю версию мессенджера, выбрать людей для общения  и нажать на иконку в виде камеры в правом верхнем углу экрана.

Видео: 

Facebook Messenger group video chat demo

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