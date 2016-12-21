Facebook запустил групповые видеозвонки в своем мессенджере

Социальная сеть Facebook запустила групповые видеозвонки в своем приложении Messenger, сообщает Searchengines.

Новая функция будет доступна для устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. В видеочате могут принимать участие до 50 пользователей одновременно, при этом видеть можно не больше 6 человек за раз.

Остальные участники могут слушать и отвечать с помощью текстовых сообщений, стикеров, эмодзи и GIF-изображений. Для того, чтобы воспользоваться функцией нужно установить последнюю версию мессенджера, выбрать людей для общения и нажать на иконку в виде камеры в правом верхнем углу экрана.