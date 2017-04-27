Флешмобы, мастер-классы и конкурсы для малышей. Что подготовили в экопарке для харьковчан на праздничные выходные?

27 апреля 2017 г. 18:07
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Праздничные выходные в экопарке начнутся с творческого фестиваля. Для гостей сыграют на саксофоне и кларнете музыканты, а танцоры познакомят с европейской бальной культурой 19 века, а также проведут для всех желающих мастер-класс. 1 и 2-го мая для самых маленьких в экопарке подготовили программу «Вместе весело играть» с фотосессиями и конкурсами. С 6 по 9-е здесь пройдут мемориальные акции ко Дню Победы.

Андрей Рощупкин, директор Фельдман Экопарк:

 

Самое главное, что все события будет объединять общая нить благодарности: за те подвиги в борьбе с нацизмом, которые совершали наши деды и прадеды во времена Второй мировой войны. Скажем им всем спасибо за это и пожелаем нашей Украине мирного неба.

На аллеях ландшафтного парка будут установлены информационные стенды о героях-животных, которые стали легендами военных лет. А вот на главной площадке появится баннер «Лист памяти», на котором посетители экопарка смогут написать о подвигах своих родственников в годы Второй мировой войны. Кроме того, в преддверие праздника, 7 мая, состоится грандиозный флешмоб – полтысячи музыкантов под аккомпанемент струнных инструментов исполнят самую массовую молитву за мир в Украине.

Видео: 

Sequence 31

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