Google открыл доступ к сервису для определения уровня троллинга в комментариях

Компания Jigsaw, дочернее подразделение Alphabet, предоставила пользователям доступ к API сервиса Perspective. Сервис работает на основании машинного обучения и предназначен для анализа комментариев: содержатся в них оскорбления и троллинг или нет, сообщает AIN.

Демо-версию сервиса может онлай опробовать каждый желающий. Достаточно просто ввести в поле текст комментария — несколько слов или предложение, и Perspective замерит уровень его "токсичности". Если этот уровень составит 80% и более, есть немаленький шанс, что данный комментарий, появившись в онлайне, может обидеть других пользователей.

На данный момент сервис все еще находится в разработке, поэтому не всегда может со 100% гарантией определить тролля. Разработчики просят пользователей оставить комментарий, что позволит сервису учиться на собственных ошибках.