Google отмечает день рождения Марко Вовчка

Google посвятил сегодняшний дудл украинской писательнице Марии Вилинской, которая писала под псевдонимом Марко Вовчок. 22 декабря 1833 года она родилась в обедневшей дворянской семье в России.

Афанасий Маркович - муж Марии - был поражен первыми рассказами жены. Он отослал их своему знакомому Пантелеймону Кулишу, который как раз собирался заняться издательским делом в Петербурге.

"Читаю и глазам своим не верю", – был ответ.

Увлекшись "Народными рассказами", Кулиш стал их редактором и издателем.

Так Марко Вовчок вошла в литературный мир и стала известна не только как писательница, но и переводчик.

