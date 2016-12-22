 

Google отмечает день рождения Марко Вовчка

22 декабря 2016 г. 11:05
Источник: ТСН
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Google посвятил сегодняшний дудл украинской писательнице Марии Вилинской, которая писала под псевдонимом Марко Вовчок. 22 декабря 1833 года она родилась в обедневшей дворянской семье в России.

Афанасий Маркович - муж Марии - был поражен первыми рассказами жены. Он отослал их своему знакомому Пантелеймону Кулишу, который как раз собирался заняться издательским делом в Петербурге.

"Читаю и глазам своим не верю", – был ответ.

Увлекшись "Народными рассказами", Кулиш стал их редактором и издателем. 

Так Марко Вовчок вошла в литературный мир и стала известна не только как писательница, но и переводчик.
 

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