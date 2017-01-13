 

Химики "завязали" самый тугой узел в мире

13 января 2017 г. 14:50
Источник: Зеркало недели
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Химики из Манчестерского университета создали самый плотный в мире узел, сообщает Science News.

Созданный узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами общей длиной 20 нанометров, состоящими из 192 атомов. Каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц. По словам исследователей, им удалось создать самый сложный вариант узла – кельтский. Полученная структура была образована в результате самосборки — нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения.

Видео: 

Scientists tie tightest knot ever

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