Илон Маск предлагает в будущем становиться киборгами

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что человеку нужно будет стать киборгом, чтоб не оказаться на обочине в будущем, передает The Guardian.

Таким образом глава компаний Tesla и SpaceX, поделился своими мыслями касательно искусственного интеллекта и его превосходства над человеком.

Он подчеркнул, что с развитием роботизации многие работники будут вытеснены со своих мест, а на их место придут машины. Это, соответственно, приведет к значительному росту безработицы.

Конкурировать с машинами человеку будет практически невозможно, поскольку они способны выполнять любую работу, за несколькими исключениями.

В то же время человек сможет остаться полезен в том случае, если улучшит себя при помощи интерфейсов. Это путь, который может принести дальнейшее благоденствие и развитие.