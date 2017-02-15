 

Илон Маск предлагает в будущем становиться киборгами

15 февраля 2017 г. 17:38
Источник: Корреспондент.net
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Изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что человеку нужно будет стать киборгом, чтоб не оказаться на обочине в будущем, передает The Guardian.
Таким образом глава компаний Tesla и SpaceX, поделился своими мыслями касательно искусственного интеллекта и его превосходства над человеком.

Он подчеркнул, что с развитием роботизации многие работники будут вытеснены со своих мест, а на их место придут машины. Это, соответственно, приведет к значительному росту безработицы.
Конкурировать с машинами человеку будет практически невозможно, поскольку они способны выполнять любую работу, за несколькими исключениями.
В то же время человек сможет остаться полезен в том случае, если улучшит себя при помощи интерфейсов. Это путь, который может принести дальнейшее благоденствие и развитие.

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