 

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

16 февраля 2017 г. 9:21
Источник: Корреспондент.net
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Индия установила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, отправив в космос 104 спутника. Предыдущий рекорд одновременного запуска принадлежал России – 37 спутников в 2014 году.

Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Речь идет о спутниках небольших размеров.
Запуск ракеты со спутниками был произведен из космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны.

По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.

На борту ракеты, в частности, находится индийский картографический спутник, способный делать снимки из космоса очень высокого разрешения. Возможно, он будет использован для наблюдения за конфликтом в Кашмире.

В этом году правительство Индии существенно увеличило бюджет своей космической программы и даже сообщило о планах отправить миссию на Венеру.

Видео: 

India creating a world record,1 launch 104 satellites.

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