Исследователям удалось вырастить орган одного животного в теле другого

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26 января 2017 г. 14:58
Источник: Украинские новости
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Японские исследователи сумели вырастить здоровую поджелудочную железу мыши в теле крысы. Об этом сообщает Naked Science.

В основе органа лежат индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Отметим, что индуцированными стволовыми клетками являются клетки, которые были получены из каких-либо иных (например, плюрипотентных) клеток методом, известным как эпигенетическое перепрограммирование.

Исследователи пересадили панкреатический островок, который связан с синхронизацией высвобождения инсулина, грызуну, страдающему от диабета. После этого многие показатели его организма заметно улучшились. В частности, стал лучше регулироваться уровень глюкозы в крови животного.

Проведенный эксперимент рассматривается, прежде всего, как возможность помочь миллионам людей, страдающих от самых разных заболеваний. Ученые полагают, что в перспективе им ничто не помешает выращивать человеческие органы в телах животных. Авторы исследования, впрочем, признают, что перед этим нужно будет решить ряд этических вопросов.

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