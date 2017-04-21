Кандидат в президенты Южной Кореи создал карту для StarCraft

Участник президентской гонки в Южной Корее Мун Джэин выпустил две бесплатные карты для игры StarCraft. Они доступны в официальном блоге кандидата в президенты.

На первой карте Мун разместил надпись «1 Moon Jae-in» («Мун Джэин - номер один»), а на второй просто поместил единицу в правый верхний угол поля. Политик создал карты в честь обновления для StarCraft, которое вышло 19 апреля и делает игру абсолютно бесплатной.

Также Blizzard анонсировала обновленную версию оригинальной StarCraft. Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN.