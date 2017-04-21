 

Кандидат в президенты Южной Кореи создал карту для StarCraft

21 апреля 2017 г. 11:48
Источник: УНИАН
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Участник президентской гонки в Южной Корее Мун Джэин выпустил две бесплатные карты для игры StarCraft.  Они доступны в официальном блоге кандидата в президенты.  

На первой карте Мун разместил надпись «1 Moon Jae-in» («Мун Джэин - номер один»), а на второй просто поместил единицу в правый верхний угол поля. Политик создал карты в честь обновления для StarCraft, которое вышло 19 апреля и делает игру абсолютно бесплатной.

Также Blizzard анонсировала обновленную версию оригинальной StarCraft. Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN.

Видео: 

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