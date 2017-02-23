 

Картины Ивана Марчука нашлись и скоро будут возвращены автору

23 февраля 2017 г. 14:48
Источник: Украинские новости
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Картины известнейшего из ныне живущих украинских художников Ивана Марчука, о якобы похищении которых и вывозе их за границу сообщали СМИ, находятся в Киеве и скоро должны быть возвращены автору.

Такой вывод после общения с обеими сторонами конфликта – художником и его агентом – сделал арт-коллекционер, галерист и издатель Юрий Комельков, пишет Cultprostir.

"В новостях о "пропаже" 101 работы Ивана Марчука не указывалось, кого именно винят в этом. Но я знал, что речь идет об Игоре Дидковском (бизнесмене, политике, экс-директоре "Мистецького Арсенала" – прим. ред.), которые в последнее время занимался выставками работ Марчука. Я решил позвонить обеим сторонам конфликта и узнать, что на самом деле произошло, поскольку я хорошо знаю и Дидковского, и Марчука", - сказал Комельков.

"Пропавшая" сотня работ – это еще не все картины Марчука, которыми в данный момент распоряжается Дидковский: более 40 картин также выставлены на организованной им экспозиции в Укрпочте на Крещатике, которая продлится до 28 февраля.

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