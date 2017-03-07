Королева Британии прокатилась верхом на пони

Королева Великобритании Елизавета II в свои 90 лет прокатилась верхом на пони, передает The Telegraph. Несмотря на свой возраст, монархиня не хочет отказывать себе в любимом хобби.

Свою поездку верхом королева совершила вблизи Виндзорского замка. При этом Елизавета II пренебрегла специальным защитным шлемом.

Издание отмечает, что монархиня не любит носить защитные каски, которые портят прическу.

Снимок, на котором королева запечатлена по время прогулки верхом, издание опубликовало на своей Twitter-странице.

Издание также отмечает, что уже через месяц монархиня отпразднует свое 91-летие, однако это не поколебало ее решимость продолжить заниматься любимым делом.