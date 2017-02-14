Кто кому признаётся в любви и что дарит в День Святого Валентина

Накануне, праздника количество уличных торговцев резко возрастает - в людных местах, даже в подземке, практически на каждом углу стоят палатки и магазинчики, которые предлагают праздничный ассортимент. Разноцветные шарики в форме сердца от 20 гривен, надувные ромашки по 10. Мягкие игрушки на любой вкус и кошелек, и, конечно же, валентинки - символ торжества стартуют от 1 гривны за штуку.

Михаил, продавец шариков

Праздничный день и хочется дарить людям праздничное настроение, а шарики это один из символов данного праздника. А почем? - Мы продаем сердца 20, обычные 15, они наполнены гелием

Ожидаемо, хорошим спросом на Валентинов день пользуются цветы - говорят флористы.

Елена, флорист

Берут в основном тюльпаны, розочку, ну и пару готовых букетов. По ценам розочка от 30 до 80, а там и выше. Тюльпанчики по 25 гривен. По букетам от четырехсот до двух тысяч.

Возможно поэтому, нашлись и те, кто ради подарка даже пошли на преступление - на Алексеевке, неизвестные обокрали продавцов цветов. По данным правоохранителей из торгового павильона они вынесли 25 тюльпанов. 5 летний Тима тоже подготовил знак внимания любимому человеку - пока мальчишка не встретил даму сердца, решил удивить маму.

Тима, 5 лет

Какой сегодня праздник, ты знаешь? - День влюбленных. А что это за сердце красивое, кому ты его несешь? - маме!

В основном же влюбленные бронируют столики на романтический ужин со своей половинкой в кафе и ресторанах. А студенты подтягиваются в парк культуры. Здесь намечается праздничный концерт и развлекательная программа, а потом дискотека.

Никита Волкодав

Мы сегодня пойдем, погуляем по парку Горького, пройдемся, вот. А потом мы пойдем в кино

Екатерина Колий

Сегодня, наверное, здесь будет какая-то программа, интересная поэтому решили сюда. Здесь всегда такая хорошая атмосфера, романтическая и в такой праздник сюда так и тянет



Свои программы ко Дню влюбленных приготовили и в торгово-развлекательных центрах.

Варвара Прокопчук, директор по маркетингу ТРЦ "Французский бульвар"

Сегодня наш самый любимый праздник. Это день влюбленных -14 февраля и мы традиционно проводим масштабное мероприятие и уже в третий раз устанавливаем рекорд Украины. В этом году мы планируем установить рекорд Украины это самая большая валентинка из живых роз. Ориентировочное - это пока приблизительное количество - это около трех тысяч живых роз.

Праздничная экспозиция сразу же привлекла внимание посетителей, люди делали селфи, снимали гигантскую валентинку на камеры. После регистрации рекорда, говорит Варвара, каждая пара возьмет его частичку с собой. А вот патриоты сегодня вспомнили еще и о любви к родине. С самого утра три десятка украинских бойцов отправились сдавать кровь для побратимов в пункте сбора на Клочковскую.

Евгений Волощук, боец АТО

Инициатива нашей спилки ветеранов АТО. У нас есть рассылки. Пришла рассылка, кто хочет мы приехали. Вы сегодня первый раз сдавали кровь? - да сегодня первый раз. Как ощущение? - Нормальное. Сколько у Вас взяли? - 450 грамм. 50 грамм берется на всякие тесты и 400 сдается.

Вместе с ветеранами, эту акцию поддержала своим участием и губернатор Харьковщины - Юлия Светличная. Как раз она здесь не впервые, кровь для нужд раненых или больных малышей она сдавала уже много раз.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Сьогодні, у день усіх закоханих, кожен намагається приділити якомога більше уваги тим кого кохає. Ми закохані в Україну, тому сьогодні з хлопцями здаємо кров. Для військових у військовому шпиталі. Це була спільна ініціатива воїнів учасників АТО я її безумовно підтримала. Сподіваюся всі візьмуть з наприклад.

После процедуры, все доноры как один отмечают - настрой боевой и призывают последовать их примеру остальных граждан.