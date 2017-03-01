Lego выпустит фигурки женщин-астронавтов NASA

Компания Lego создаст новую серию коллекцию минифигурок, посвященную женщинам астронавтам NASA. Об этом сообщает газета Guardian.

По данным издания, серия состоит из пяти фигурок, образ которых основан на реальных ученых, инженерах и астронавтах женского пола, работающих в американском космическом агентстве. Сообщается, что идея коллекции принадлежит автору научных публикаций из США Майе Уэйнсток (Maia Weinstock). Для участия в конкурсе лучших идей для Lego ей нужно было набрать 10 тысяч голосов.

"Как автор научных текстов и писатель с сильным личным интересом к освоению космоса и истории женщин в науке и инженерном деле, проект Майи Уэйнсток Women of NASA ("Женщины NASA") стал возможностью для нее прославить добившихся успехов женщин научных профессий. В особенности тех, кто внес большой вклад в работу NASA", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Lego Ideas.

Как пишет издание, прототипами для минифигурок стали женщина-ученый NASA Кэтрин Джонсон, компьютерный специалист Маргарет Гамильтон, астроном Нэнси Грейс Роман, астронавт Салли Райд, ставшая первой женщиной США, побывавшей в космосе, и Мэй Джемисон — первая афроамериканка, совершившая полет в космос.