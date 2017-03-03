 

McDonald's начнет доставлять еду на дом

03 марта 2017 г. 11:59
Источник: ЛІГА.net
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McDonald's Corporation, владеющая одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в мире, намерена заняться доставкой еды потребителям, сообщает ЦТС.

С помощью развития логистических услуг компания надеется увеличить свою маржу с 20% до 40%, а рост продаж - с 3% до 5%.

"Доставка из ресторанов - это рынок в $100 млрд и он растет. Это значительная возможность, которой мы пока еще не воспользовались", - заявила Люси Брейди, старший вице-президент McDonald’s, отвечающая за развитие логистики.

В компании рассчитывают, что организовать цепочку доставки еды из ресторана к клиенту будет несложно. На крупнейших рынках, где присутствует McDonald’s (США, Франция, Великобритания, Германия и Канада), до 75% населения живет возле ресторанов компании. "Мы находимся ближе к большему количеству клиентов, чем любая другая ресторанная компания в мире", - отметила Брейди.

При налаживании логистики McDonald’s планирует использовать мобильные приложения. В McDonald’s уточняют, что провели тестирование приложений нескольких компаний - Postmates Inc. (курьерская доставка товаров), Uber Technologies Inc. (онлайн-служба такси, доставка еды и товаров) и GrubHub Inc. (онлайн-платформа по доставке еды из ресторанов).

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