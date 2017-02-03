 

Мексика и Гималаи глазами вольных путешественников. В Харькове проходит выставка "Мир глазами йогов"

03 февраля 2017 г. 18:30
Автор: Дмитрий Коробейников
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Поездки по миру для них не просто отдых - это еще один способ духовного и культурного развития, уверяют участники проекта Yoga Travel. Себя они называют вольными путешественниками, а основная их задача - рассказывать другим о своих странствиях.

Александра Коваленко, руководитель выставки, член Украинской Ассоциации Йоги

Мы не просто хвастаемся фотографиями из путешествий, мы делимся какими-то советами, опытом, которые могут помочь другим путешественникам сделать свои путешествия ярче, насыщеннее, духовнее.

Yoga Travel проводит эту выставку ежегодно. Она так и называется "Мир глазами йогов". Все снимки весьма колоритны,  авторы стараются по-максимуму передать в них собственные чувства и переживания, показать лица местных жителей, величие природы, культурные особенности различных уголков земного шара. Посетители выставки подтверждают, это им вполне удалось.

Татьяна

Очень интересно было смотреть на людей в национальных костюмах. Понимать, что мы не сильно от них отличаемся, только возможно, они осознают свою связь с этой землей, а мы пока еще на пути.

Натурой для авторов выставки в этот раз выступили Мексика и одна из исторических областей Северной Индии - Малый Тибет.

Александра Коваленко, руководитель выставки, член Украинской Ассоциации Йоги

Индия – это страна, которая подарила нам йогу, поэтому ее, вдвойне интересно изучать практикующим йогам. А Мексика …фотографии, которые вы видите на этой выставке, они были привезены в этом году осенью группой инструкторов Украинской Федерации Йоги, которые ездили также в путешествие с целью изучения культуры майя, ацтеков и других древних цивилизаций, которые населяли этот уголок мира.

Посмотреть на Мексику и Малый Тибет глазами йогов посетители смогут до 8 февраля.

Видео: 

В Харькове проходит выставка "Мир глазами йогов" - 03.02.2017

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