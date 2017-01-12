 

На Кубе в честь Дэвида Боуи назвали моллюска-хамелеона

12 января 2017 г. 11:35
Источник: Украинские новости
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Испанские биологи нашли в прибрежных водах Кубы моллюска-хамелеона и назвали его в честь умершего в 2016 году британского музыканта Дэвида Боуи. По их мнению, певец очень часто менял образы, и этим моллюск похож на него. Об этом сообщает El Tiempo.

Автором открытия является сотрудник службы биоразнообразия Канарских островов Леопольдо Моро. По словам ученого, моллюск меняет цвет от прозрачного до серого, что является редкостью для беспозвоночных.

Имя Боуи было выбрано для голожаберного именно потому, что на протяжении всей карьеры британский исполнитель многократно менял свои образы на сцене во время концертов и музыкальных клипах.

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