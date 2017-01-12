 

На окраине античной Трои обнаружили следы древней смертельно опасной инфекции

12 января 2017 г. 11:10
Источник: Украинские новости
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Следы древней смертельно опасной инфекции были найдены в захоронении поздневизантийского периода, которое располагается на окраине античной Трои (ныне — территория Турции). Об этом сообщает The Guardian.

Во время раскопок захоронения один из исследователей заметил кальцинированные узелки под ребрами погребенной беременной женщины. Умершая 30-летняя жительница Восточной Римской империи была беременна мальчиком.

Первоначально ученые решили, что бугорки образовались из-за туберкулеза. Образцы минерализированного биоматериала забрали для исследований в лабораторию Висконсинского университета в Мэдисоне (США), где выяснилось, что причиной смерти матери и ее ребенка была смешанная инфекция, состоящая из бактерий Gardnerella vaginalis, которая вызывает инфекцию в женских половых органах, и Staphylococcus saprophyticus, которая является основной причиной инфекции мочевых путей.

Вероятно, инфекция проникла в плаценту и амниотическую жидкость женщины. Это могло привести к преждевременным родам или сепсису.

Нет уверенности в том, что причиной смерти несчастной стало именно это заболевание. Однако инфекция действительно является очень опасной, и в то время, конечно, не было никаких медицинских средств для того, чтобы противодействовать ей.

Женщина, вероятно, заразилась бактериями стафилококка от коровы, предполагают ученые. В то время крестьяне часто жили со скотом под одной крышей.

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