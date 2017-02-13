На Тернопольщине замерз самый высокий в Украине равнинный водопад

В Тернопольской области замерз крупнейший равнинный водопад Украины – Червоногородский (Джуринский).

Высота водопада – 16 метров и состоит он из трех каскадов, ледяная корка покрыла почти весь водопад.

Вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в причудливых формах, хотя мощный поток редко замерзает. Мороз образовал причудливые сосульки и наросты из обледеневшего снега.

Однако незначительное потепление, которое прогнозируют синоптики, разрушит всю фарфоровую красоту за считанные часы.